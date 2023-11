Akpom zorgt voor ergernis: ‘Een flauwe natrap naar Steijn, ik vind dat bullshit’

Zaterdag, 11 november 2023 om 20:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:46

De woorden van Chuba Akpom na Ajax - sc Heerenveen (4-1) hebben voor ergernis gezorgd bij Thomas Verhaar. De Engelse spits stelde zich erg eenzaam te hebben gevoeld de eerste twee maanden, toen Maurice Steijn nog aan het roer stond. Verhaar vindt het een 'flauwe trap na aan Steijn', zo vertelt hij in de Cor Potcast. "Je kunt toch ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk?"

Akpom viel zondag diep in de tweede helft in en scoorde twee keer. Daarna vertelde hij voor de camera zich veel gelukkiger te voelen sinds de komst van John van 't Schip.

"De nieuwe trainer gaf me direct vertrouwen", zei Akpom. "Echt meteen op de eerste dag. Ik voelde me daardoor meer thuis bij Ajax dan in de afgelopen twee maanden bij elkaar. De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn. Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol."

Verhaar wil graag zijn zegje doen over het interview. "Hij heeft gescoord en stelt één gesprekje met de trainer te hebben gehad en voelt zich weer helemaal goed. Iedereen lult hem na, terwijl het, vind ik, ook een beetje een flauwe natrap is naar Maurice Steijn. Want die heeft dat dan blijkbaar dus niet gedaan. Ik vind dat echt bullshit", oordeelt de oud-prof.

Sparta-verdediger Bart Vriends, net als Verhaar host van de podcast, neemt het op voor Akpom. "Er valt toch wel wat voor te zeggen? Zijn verhaal is dat er bijna niemand binnen de club echt aandacht aan hem heeft besteed en niet even op menselijk niveau met hem heeft gepraat. Ik las ook verweren waarin men zei dat hij 28 is en niet zo moet huilen, maar het is toch ook wel fijn dat je bij een buitenlandse club komt en je je een beetje serieus genomen voelt."

Verhaar is het met dat laatste eens: “Ik denk zeker dat het vanuit het oogpunt van Ajax goed zou zijn als iemand daarvoor zorgt. Als de trainer dat doet, zou dat het allerbeste zijn. Maar als speler kun je toch ook een beetje verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk?"

"Hij zit midden in Amsterdam. En ik doel er dan helemaal niet op dat hij lekker bier kan gaan drinken in de stad. Maar de wereld ligt aan je voeten, man. En dat zit hem niet alleen in bier drinken", aldus Verhaar.

25 hotels

ESPN-verslaggever Cristian Willaert voegde donderdag nog een extra hoofdstuk toe aan het 'hotelkamerverhaal' van Akpom. De Engelsman zou 25 appartementen hebben afgewezen voor hij uiteindelijk met het 26ste instemde. "Het is dus een beetje een prinses op de erwt", grapte Willaert, waarmee hij verwees naar het bekende sprookje van Hans Christian Andersen.