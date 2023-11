Akpom wijst 25 verschillende woningen af: ‘Het is een prinses op de erwt’

Donderdag, 9 november 2023 om 18:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:30

Chuba Akpom heeft eindelijk woonruimte gevonden in Nederland, zo meldt ESPN-verslaggever Cristian Willaert donderdag voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Brighton & Hove Albion. Akpom zou in zijn zoektocht zeer kieskeurig zijn geweest.

Akpom gaf zondag de zege op sc Heerenveen (4-1) een emotioneel interview aan de NOS. "De nieuwe trainer gaf me direct vertrouwen, echt meteen op de eerste dag. Ik voelde me daardoor meer thuis bij Ajax dan in de afgelopen twee maanden bij elkaar."

"De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn. Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol", aldus Akpom.

Willaert reageert daar donderdag op. "Uit het interview werd een beetje de conclusie getrokken dat Ajax hem had verwaarloosd, geen woonruimte voor hem had geregeld... Ik heb even geïnformeerd: hij schijnt 25 verschillende appartementen te hebben bezichtigd. Die heeft hij allemaal afgekeurd!"

Toch heeft Akpom inmiddels iets gevonden. "De 26ste vond hij wél goed genoeg. Het is dus een beetje 'de prinses op de erwt'." Daarmee verwijst de verslaggever naar een sprookje van Hans Christian Andersen.

Willaert neemt het enigszins op voor Ajax. Volgens de verslaggever hoeft het voor een voetballer helemaal niet slecht te zijn om in een hotel te wonen. "Kenneth Perez woonde toen hij bij FC Twente zat een jaar lang in het Fletcher Hotel en speelde de sterren van de hemel..."

Een recent voorbeeld is Harry Kane. De spits van Bayern München woont al drie maanden in het luxueuze Vier Jahreszeiten Kempinski, een van de duurste hotels van München. Na zijn eerste tien competitiewedstrijden staat de centrumspits al op vijftien doelpunten. Daarmee is Kane de best presterende nieuweling in de Bundesliga aller tijden.