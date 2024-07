Akpom verpakt in compliment aan Farioli venijnige sneer naar voorganger bij Ajax

Chuba Akpom spreekt na de laatste oefenwedstrijd van het seizoen, tegen Olympiacos (1-0 zege) veel vertrouwen uit in zijn trainer Francesco Farioli. De woorden van de spits van Ajax zeggen direct ook veel over hoe hij denkt over de vorige coaches die hij trof in Amsterdam.

Akpom maakte vrijdag negentig minuten tegen de Griekse topclub. Na afloop krijgt hij bij Ziggo Sport de vraag wat er anders is bij Ajax dan vorig jaar. "Nu hebben we een filosofie, een systeem, een manier van spelen waarop we heel intensief trainen, dus..."

Youri Mulder, die aanwezig is als analist, wil weten of Akpom een andere rol krijgt. "Ja zeker. Ik word in het spel betrokken, daarom zie je me wat dieper in het middenveld zakken. De buitenspelers maken diepte aan de zijkant met hun loopacties."

Akpom begint aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De aanvaller werd vorig seizoen nooit een basisspeler, maar haalde als invaller een respectabel aantal van vijftien goals. "Dat is prima, maar we doen het natuurlijk niet om individuele prestaties. Helaas was onze teamprestatie niet goed."

Mulder vraagt of Akpom donderdag tegen Vojvodina in de basis start. "Ik heb geen idee", zegt Akpom. "Jawel, ze moeten je er echt inzetten hoor", zegt Mulder. "Dank je, dat waardeer ik", reageert de spits van Ajax, die gezien de afwezigheid van Brian Brobbey en Steven Bergwijn waarschijnlijk zal spelen. De twee laatstgenoemden keren later terug bij Ajax vanwege hun EK-deelname.

Het is de vraag of Akpom na 31 augustus ook nog onder contract staat bij Ajax. "Zolang ik bij Ajax speel, zal ik honderd procent geven, maar we zullen de komende weken evalueren wat mijn toekomst gaat zijn. Ajax is een geweldige club. Ik denk niet dat veel spelers Ajax zouden willen verlaten, maar je moet ook denken aan wat het beste is voor jezelf."

