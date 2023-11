Akpom deelt met compliment aan Van 't Schip ook enorme sneer uit aan Steijn

Zondag, 5 november 2023 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

Chuba Akpom maakt een enorm compliment aan John van 't Schip. De Engelse spits, die afgelopen week drie doelpunten maakte in twee invalbeurten, prijst de nieuwe coach van Ajax voor zijn menselijke omgang met de spelers. "Dit was een geweldige week. De beste week sinds ik hier ben, om eerlijk te zijn", zegt Akpom na de zege op sc Heerenveen (4-1).

Akpom viel diep in de tweede helft in en scoorde twee keer. De aanvaller staat dan ook dolgelukkig voor de camera van de NOS. "Twee overwinningen op rij, beter kan niet. Dit is waarop ik heb gewacht. Ik weet wat ik kan."

Ajax betaalde liefst maximaal veertien miljoen euro aan Middlesbrough voor Akpom, die het moeilijk had in zijn eerste periode. De spits werd gehaald op voorspraak van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar voelde geen vertrouwen van ex-coach Maurice Steijn, zo laat hij doorschemeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met Van 't Schip voelt Akpom meteen een klik. "De nieuwe trainer gaf me direct vertrouwen, echt meteen op de eerste dag. Ik voelde me daardoor meer thuis bij Ajax dan in de afgelopen twee maanden bij elkaar. De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn. Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol."

Hoewel Akpom de naam Steijn niet in de mond neemt, klinkt in zijn antwoorden harde kritiek op de ontslagen trainer door. "Wat de nieuwe trainer anders doet? Hij heeft met me gesproken als een mens. We zijn voetballers, maar we zijn eerst en vooral mensen. Hij vroeg me bijvoorbeeld hoe ik me heb gesetteld hier in Nederland."

Voorlopig zit Akpom op de bank achter Brian Brobbey, maar de spits steunt zijn concurrent. "Brian is een sterke speler. Hij is goed en jong. Ik denk dat we complementair aan elkaar zijn. Hij is heel fysiek en sterk, ik ben waarschijnlijk een meer technische speler. We kunnen samenspelen, maar ik zal hem sowieso altijd supporten. Ik hoop dat hij dat ook bij mij zal doen."

Akpom scoorde al tegen FC Volendam (2-0) en maakte nog eens twee goals tegen Heerenveen. Opvallend bij het juichen was hoe blij zijn medespelers waren voor hem. "Ja, ze weten hoe moeilijk ik het had. Het is een geweldig gevoel als je je teamgenoten zo blij ziet na een doelpunt."

Ajax werkt onder Van 't Schip aan de teambuilding. Akpom staat daar volledig achter. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, aan het eind van het liedje. We hebben allemaal nederlagen geleden. Ik heb niet zoveel gespeeld als ik zou willen, maar ik probeer altijd de juiste mentaliteit en inzet te behouden. Ik ben er voor iedereen."