Aké kroont zich tot held van Manchester en dompelt Spurs in extremis in rouw

Manchester City heeft zich ten koste van Tottenham Hotspur geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. In Londen was Man City met 0-1 te sterk voor de ploeg van Ange Postecoglou. Nathan Aké maakte in extremis de enige treffer van de wedstrijd.

Al na slechts vijf minuten spelen leek Manchester City op voorsprong te komen in het Tottenham Hotspur Stadium. Guglielmo Vicario redde in eerste instantie op een poging van Bernardo Silva, maar in de rebound kon Oscar Bobb intikken.

???????????? ??????! ?? De Nederlander beslist met een héél laat doelpunt de wedstrijd en stuurt daarmee City naar de achtste finales van de FA Cup! ??#ZiggoSport #EmiratesFACup pic.twitter.com/2ujnS35xYK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2024

Dat deed het Noose supertalent echter in buitenspelpositie, waardoor het doelpunt werd afgekeurd door de VAR van dienst. Pas tegen het einde van de eerste helft wist de ploeg van Pep Guardiola weer een grote kans te creëren.

Na aanval over veel schijven werd de bal uiteindelijk op doel gevuurd door respectievelijk Rodri, Mateo Kovacic en Bobb. Telkens wist een verdediger van the Spurs zich in de baan het schot te gooien. Ook Phil Foden probeerde het nog met een schot in de eerste helft. Hij schoot naast.

Vroeg in de tweede helft liet Micky van de Ven zijn klasse zien. Julian Alvarez kreeg de bal in de zestien aangespeeld door Bobb en kon vrij vuren op het doel. Van de Ven zag het gevaar en gooide zich op het laatste moment voor het schot en wist het gevaar te verijdelen.

Tien minuten voor tijd begon Manchester City meer aan te dringen. Bernardo Silva kreeg de bal per ongeluk voor zijn voeten op de rand van de zestien maar schoot recht op Vicario af. Luttele seconden later leverde Pierre-Emile Højberg de bal prompt in bij Kevin De Bruyne, die vlak naast de voor hem verkeerde kant van de paal schoot.

In de 88ste minuut wist Manchester City de wedstrijd dan toch naar zich toe te trekken. Een corner van De Bruyne viel plots voor de voeten van Aké, die van dichtbij binnentikte en zich zo kroonde tot matchwinner.

