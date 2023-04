Aké grote afwezige bij Premier League-clash tussen City en Arsenal

Woensdag, 26 april 2023 om 20:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:59

De opstellingen van Manchester City en Arsenal zijn bekend voor hun onderlinge kraker in de Premier League. Nathan Aké is er niet bij aan de zijde van de thuisploeg. De Nederlander ondervindt nog te veel hinder van de hamstringblessure die hij opliep in het Champions League-duel met Bayern München. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

City is duidelijk in de winning mood. De ploeg van Josep Guardiola won zijn laatste zeven Premier League-wedstrijden en nog altijd hebben tegenstanders geen antwoord op het fenomeen Erling Braut Haaland. Bovendien doen the Citizens het uitstekend tegen Arsenal: de laatste elf Premier League-wedstrijden tegen the Gunners werden gewonnen. Het is de langstlopende reeks nederlagen tegen een tegenstander in de historie van de Londenaren. City is dan ook de enige tegenstander in de Premier League waar Arteta nog niet van wist te winnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de gelijke spelen tegen Liverpool (2-2), West Ham United (2-2) en Southampton (3-3) moet Arsenal winnen van City om de landstitel in eigen hand te houden. De laatste weken is het gemis van sterkhouder William Saliba voelbaar gebleken en ook tegen City is de Fransman niet van de partij. Net als hij ontbreken ook Takehiro Tomiyasu en Mohamed Elneny, terwijl Granit Xhaka niet honderd procent fit is na ziek te zijn geweest. Ondanks de reeks remises van de laatste weken is Arsenal ongeslagen in zijn laatste tien Premier League-wedstrijden: de huidige langste reeks van alle ploegen in de Premier League.

Guardiola heeft weinig verrassingen in petto. Wel voert hij een aantal wijziging door ten opzichte van het FA Cup-duel van afgelopen weekend met Sheffield United (3-0 winst). Toen stond Stefan Ortega onder de lat en waren er basisplaatsen voor Riyad Mahrez en Aymeric Laporta. Zij zitten nu weer op de bank. Bij Arsenal blijft Holding in het hart van de defensie staan door de blessure van Saliba. Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko keren terug bij de club waar ze vorig jaar nog onder contract stonden.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; Rodri Gündogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Martinelli, Jesus.