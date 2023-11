Aké en Sinisterra scoren bij monsterzege City; matige generale voor Brighton

Zaterdag, 4 november 2023 om 18:05 • Sam Vreeswijk

Manchester City had zaterdagmiddag geen kind aan AFC Bournemouth. Mede dankzij een uitblinkende Jérémy Doku en een goal van Nathan Aké won de ploeg van manager Josep Guardiola met 6-1 van Bournemouth. Namens de bezoekers scoorde voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra nog wel. Ondertussen speelde Brighton & Hove Albion, komende week opponent van Ajax in de Europa League, met 1-1 gelijk bij Everton.

Manchester City – AFC Bournemouth 6-1

De thuisploeg, met Nathan Aké in de basis, domineerde vanaf minuut één en raakte na ruim twintig minuten de paal, na een kopbal van Erling Braut Haaland. Doku tekende in de dertigste minuut in de lange hoek voor de 1-0, na een combinatie met Rodri.

Vervolgens had City – en dan met name Doku – de smaak te pakken. De Belg gaf de bal na een uitstekende actie aan Bernardo Silva, die in de lange hoek binnenschoof: 2-0. Enkele minuten later probeerde Doku het zelf weer, en belandde zijn schot via Manuel Akanji in het net. Zo noteerde de aanvaller in een tijdsbestek van zeven minuten een goal en twee assists.

Vlak na rust leek Bournemouth terug te komen tot 3-1, maar de treffer van voormalig Vitessenaar Dominic Solanke werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later was Solanke opnieuw dicht bij een goal, maar deze keer raakte hij de lat.

Daarna was City weer heer en meester. Op aangeven van opnieuw Doku tekende Phil Foden van dichtbij voor de 4-0, Bernardo Silva zorgde na een counter met een wippertje voor de vijfde treffer en Aké zette al vallend met een kopbal de zesde goal op het bord. Tussendoor had invaller Sinisterra na een lage voorzet en goede kapbeweging nog iets teruggedaan namens Bournemouth, maar daar zou het bij blijven.

Everton – Brighton & Hove Albion 1-1

Brighton hoopte op bezoek bij Everton vertrouwen te tanken voor het Europa League-affiche met Ajax van komende donderdag. Het was echter de thuisploeg die na zeven minuten op voorsprong kwam. Vitaliy Mykolenko zag hoe zijn inzet in eerste instantie nog gekeerd werd door doelman Bart Verbruggen, maar in de rebound was de Oekraïner alsnog trefzeker: 1-0.

Behalve Verbruggen stonden ook Joël Veltman en Jan Paul van Hecke in de basis bij Brighton. Hun teamgenoot Lewis Dunk leek na een kwartier voor de 1-1 te zorgen, maar hij bleek buitenspel te staan: doelpunt afgekeurd.

In de 84ste minuut viel die gelijkmaker alsnog. Kaoru Mitoma zette voor, en via Everton-verdediger Ashley Young belandde de bal in het doel. Zo pakte Brighton alsnog een punt, en kan het zich gaan richten op Ajax.