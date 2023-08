Ajax zwaait Jorge Sánchez uit; Fabrizio Romano noemt details van transfer

Donderdag, 24 augustus 2023 om 11:43 • Bart DHanis • Laatste update: 13:03

Jorge Sánchez gaat zijn loopbaan vervolgen bij FC Porto. Dat heeft Fabrizio Romano donderdagochtend bekendgemaakt met zijn kenmerkende ‘here we go’. Volgens de Italiaanse journalist wordt de Mexicaan eerst een jaar gehuurd. Porto heeft een optie tot koop van vier miljoen euro, die verplicht gesteld wordt als Sánchez vijftien duels spelt voor Porto.

Twee weken geleden werd bekend dat Porto nadrukkelijk geïnteresseerd was in de diensten van de rechtsback van Ajax. De Telegraaf wist eerder te melden dat de Amsterdammers op hoofdlijnen akkoord waren met Chivas de Guadalajara, maar dat sprak Romano even later tegen. Daarnaast zag Sánchez helemaal niets in een transfer naar Mexico. Een stap naar Portugal ziet hij dus wél zitten.

Sánchez werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer 5 miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Devyne Rensch en is een jaar na zijn komst dus alweer op weg naar de uitgang.

De Amsterdammers sorteerden al voor op het vertrek van Sánchez, daar vorige week Anton Gaaei werd overgenomen van Viborg FF. Ajax betaalde naar verluidt zo’n 4,5 miljoen euro voor de twintigjarige Deen, die in de Johan Cruijff ArenA gaat concurreren met Rensch. Sánchez, die deze zomer de Gold Cup won met Mexico, zat tijdens de competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (4-1 winst) en Excelsior (2-2) negentig minuten op de bank.