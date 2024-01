Ajax zonder Mikautadze op trainingskamp: transfer mét optie tot koop bijna rond

Ajax heeft bekendgemaakt welke spelers mee afreizen naar het trainingskamp in Cádiz. Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk ontbreken vanwege een blessure. Georges Mikautadze reist niet mee omdat hij een transfer afrondt.

Daarmee lijkt Ajax te bevestigen dat Mikautadze terugkeert naar FC Metz. Volgens Voetbal International nadert Ajax een deal en is de transfer nagenoeg rond. Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, meldt dat het gaat om een huurtransfer met koopoptie.

Ajax-trainer John van 't Schip neemt 29 spelers wél mee naar Andalusië, waar de groep tussen 2 en 7 januari een trainingskamp belegt. Op de laatste dag oefenen de Amsterdammers tegen het Duitse Hannover 96.

Our squad that'll travel to Cádiz ?? › Van den Boomen, Mannsverk & Vos will not travel along due to medical reasons.° › Mikautadze is absent due to an opportunity to negotiate with another club.#MidSeason ????