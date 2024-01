Ajax ziet belangrijke kracht uit jeugdopleiding vertrekken: ‘Nieuwe uitdaging’

Dennis van den IJssel is vertrokken bij Ajax. Dat maakt hij bekend op zijn eigen LinkedIn-pagina. Van den IJssel was de afgelopen jaren werkzaam in de jeugdopleiding bij Ajax, en was tot afgelopen december trainer van Ajax Onder 19. "Tijd voor nieuwe uitdagingen", laat hij weten in zijn bericht op LinkedIn.

Van den IJssel was sinds 2019 in dienst bij Ajax. Hij begon als assistent-trainer bij Ajax Onder 19, en werd later ook assistent bij Ajax Onder 18. Sinds de zomer van 2021 stond hij aan het roer bij Ajax Onder 16.

"Na 4,5 jaar als hoofdtrainer bij de Ajax-jeugd te hebben gewerkt, heb ik dit hoofdstuk onlangs afgesloten", begint Van den IJssel zijn bericht. "Een periode die van onschatbare waarde is geweest voor mijn professionele ontwikkeling."

Van den IJssel werkte bij Ajax Onder 19 onder meer samen met John Heitinga. "Het leiden van verschillende O15- en O16-teams met talentvolle voetballers op nationaal topniveau, bij internationale toptoernooien en mijn rol als assistent van John Heitinga in de Youth League met Ajax O19 waren buitengewone ervaringen", benoemt hij zijn hoogtepunten.

"Terwijl ik dit hoofdstuk afsluit, kijk ik vol verwachting uit naar de komende maanden. Tijd voor nieuwe uitdagingen... Een voetbaltas gevuld met kennis en ervaring staat klaar om in de dagelijkse praktijk verder uit te bouwen. Kennis die ik graag vrij en onbevangen deel bij een nieuwe club."

Ajax Onder 16, het laatste team waarbij Van den IJssel dus werkzaam was, staat sinds deze maand onder leiding van Frank Korpershoek. Afgelopen weekend speelde het team de eerste officiële wedstrijd na de winterstop. Die werd met 1-0 verloren van de leeftijdsgenoten van Go Ahead Eagles.

Vorig jaar nam Ajax ook al afscheid van een andere belangrijke kracht uit de jeugdopleiding: Saïd Ouaali. Hij was hoofd jeugdopleiding en had de directie van Ajax laten weten zijn contract, dat op 30 juni 2023 afliep, niet te willen verlengen.

