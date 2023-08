Ajax wordt in lange open brief gesmeekt om toptransfer af te ronden

Maandag, 7 augustus 2023 om 22:40 • Laatste update: 00:29

Vanuit Armenië wordt Ajax in een open brief gesmeekt om de komst van Eduard Spertsyan te heroverwegen. De Amsterdammers zijn in principe akkoord met FK Krasnodar over een transfersom van vijftien miljoen euro voor de 23-jarige aanvallende middenvelder, maar de Raad van Commissarissen blokkeert de transfer: Ajax wil niet indirect bijdragen aan het Russische regime, dat in oorlog is met Oekraïne. In de brief wordt betoogd dat daar op geen enkele manier sprake van is en dat de transfer alsnog kan plaatsvinden zonder dat Rusland daarvan profiteert.

De brief kwam tot stand via een samenwerking tussen drie media: Havaqan, dat in het Nederlands publiceert over Armeens voetbalnieuws, Football Kentrom, dat een Armeense voetbalpodcast uitgeeft, en de fanwebsite MokumAjax over de Amsterdamse club. "Het is ons ter ore gekomen dat de Raad van Commissarissen van Ajax tot de conclusie is gekomen dat de overgang van Eduard Spertsyan als 'onethisch' wordt beschouwd vanwege de oorlog die wordt gevoerd door de Russische Federatie tegen de soevereine natie Oekraïne", zo wordt de brief geopend. Pier Eringa, de voorzitter van de RvC van Ajax, heeft de brief inmiddels in ontvangst genomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de brief wordt benadrukt dat Spertsyan géén Rus is, ondanks dat hij wel het paspoort van dat land bezit. "Eduard Spertsyan is een trotse Armeen. Hij is weliswaar geboren in het zuiden van Rusland, maar is een zoon van een Armeens immigrantengezin dat Armenië verliet tijdens de vroege onafhankelijkheid van het land in een poging om een beter leven te vinden." In de jaren negentig vertrok een groot deel van de Armeense bevolking uit het land vanwege de erbarmelijke economische staat van het land. "Eduard groeide op in een Armeens huishouden en is vervuld van trots, genoeg om de Russische bond te negeren, zelfs op zestienjarige leeftijd al." Toen koos Spertsyan voor een interlandloopbaan bij Armenië. Inmiddels staat de nummer 10 op zeventien interlands.

Ajax heeft moeite om een hoge transfersom over te maken aan Krasnodar, omdat de eigenaar nauwe banden zou hebben met het Kremlin. In de brief wordt dat bestreden. "Krasnodar is eigendom van de Russisch-Armeense zakenman Sergey Nikolayevich Arutyunyan, beter bekend als Galitsky. Galitsky is een particulier zakenman die niet eens vermeld staat op de sanctielijst van de Europese Unie. Dat terwijl de EU-lijst uitgebreid en allesomvattend is, waarbij rekening wordt gehouden met alle personen die macht en invloed hebben over en op de Russische staat en oorlog. Galitsky is niet een van die personen. Sterker nog, Galitsky heeft zelf bij veel gelegenheden uitgesproken trots te zijn op zijn Armeense vaderland. Zakendoen met Galitsky en Krasnodar is géén immorele daad en zal niet verder bijdragen aan de Russische oorlogsmachine."

In de brief wordt met een beschuldigende vinger naar de Europese Unie gewezen. "De benzine in de voertuigen die vandaag in Nederland rondrijden, is geproduceerd uit Russische olie die via Azerbeidzjan en Turkije naar de EU wordt getransporteerd. Het maakt onderdeel uit van een deal die toevallig gesloten werd vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, zoals ook gemeld door the Guardian. De vijftien miljoen euro die zou worden uitgegeven aan een Armeens international die in Rusland speelt, valt in het niet bij de miljarden die de EU rechtstreeks op de rekeningen van het Kremlin stort."

Zo is politiek plots nauw verweven met sport. "Wat alles heeft dit te maken met een Armeense voetballer, vraagt u zich misschien af? Alles", staat te lezen in de brief. "Eduard Spertsyan is een afspiegeling van de dagelijkse strijd die het Armeense volk voert. Het volk wordt gestraft voor de daden van onze buren. Gestraft voor waar zijn wieg stond, niet omdat hij daarvoor gekozen heeft, maar omdat we honderd jaar geleden werden verdreven toen de Ottomanen ons probeerden uit te roeien." Met die laatste zin wordt gedoeld op de Armeense genocide, die vanaf 1915 het leven kostte aan 1,5 miljoen Armenen, 750.000 Arameeërs en 500.000 Grieken. Het huidige Turkije ontkent de volkerenmoord tot op de dag van vandaag en spreekt officieel over de Armeense kwestie.

Ajax mag Spertsyan niet straffen voor de daden van Rusland, zo wordt betoogd in de brief. "Eduard zette zijn voetbalcarrière op het spel door een interlandloopbaan te kiezen in zijn vaderland (en dus niet voor Rusland te kiezen, red.), toch wordt hij gestraft voor zijn geboorte in Rusland, waar hij zelf niets aan kon doen. De handelingen van de EU hebben aanzienlijk meer impact op de oorlog in Oekraïne, door via olie uit Azerbeidzjan geld naar Rusland te sluizen, dan een transfersom van vijftien miljoen euro voor een Armeen naar een club die eigendom is van iemand die niet op de EU-sanctielijst staat. Deze handelingen zouden niet onethisch zijn."

Vanuit Armenië wordt de RvC van Ajax stellig opgeroepen om nogmaals te kijken naar de transfer. "We dringen erop aan uw beslissing te heroverwegen en de club Ajax toe te staan om de beste Armeense middenvelder van zijn generatie te kopen. Dit gaat over veel meer dan een speler kopen. Dit gaat over het doen van het moreel juiste en het ondersteunen van Armenië."