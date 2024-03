Ajax wordt compleet afgedroogd door Aston Villa en is klaar in Europa

Ajax is donderdag volstrekt kansloos uitgeschakeld in de Conference League. De Amsterdammers reisden na de 0-0 in het heenduel met Aston Villa hoopvol af naar Birmingham, maar kwamen er totaal niet aan te pas. De Engelsen wonnen via goals van Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Duran en Moussa Diaby afgetekend: 4-0. Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk, die dramatisch speelde, pakte in de 66ste minuut zijn tweede gele kaart en dus rood. Tot overmaat van ramp verloor Ajax drie verdedigers door blessures.

Brian Brobbey keerde bij Ajax als verwacht terug in de spits, op de plek waar Chuba Akpom tegen Fortuna Sittard (2-2) nog startte. Op de rechtsbackpositie was er de rentree in het elftal voor Devyne Rensch, die op die positie de geschorste Tristan Gooijer verving. Ten opzichte van het heenduel kwam Josip Sutalo centraal achterin in de ploeg.

Aston Villa spaarde in het heenduel in Amsterdam enkele grote namen, die bij de return in Birmingham wél opgesteld stonden. Het ging om verdediger Diego Carlos, middenvelder (en aanvoerder) John McGinn en aanvaller Bailey.

In de vijfde minuut leverde Ajax-keeper Diant Ramaj de bal zomaar in bij Ollie Watkins, maar die wist daar door een slechte aanname niet van te profiteren. Ajax bleef in de openingsfase onder druk staan en moest in de 21ste minuut de eerste doelpoging toestaan aan Villa. Bailey zocht van vrij dichtbij de verre hoek, maar schoot een behoorlijk eind naast.

Groter gevaar volgde drie minuten later, toen Ramaj te laat was bij de doorgebroken Moussa Diaby. De Fransman aarzelde vervolgens iets te lang, waardoor Ramaj met een sliding alsnog kon ingrijpen. Bij de daaropvolgende hoekschop was er geen houden meer aan voor Ajax. Douglas Luiz legde de bal bij de eerste op het hoofd van Watkins, die in alle vrijheid binnenkopte: 1-0.

Snel daarna moest de doelpuntenmaker zich laten vervangen. Watkins had tien minuten daarvoor een blessure opgelopen na een tackle op Ramaj, die vooral voor de spits ongelukkig uitpakte. Hij probeerde het nog even en scoorde in die periode dus zelfs, maar moest de strijd uiteindelijk toch staken. Duran viel in voor Watkins.

In blessuretijd volgde de eerste kans van de wedstrijd voor Ajax en direct een behoorlijk grote. Akpom zette vanaf de achterlijn laag voor op Brobbey, die zijn inzet richting verre paal vlak voor het doel zag worden opgeruimd door een verdediger. De intikker van Brobbey miste ook kracht en richting.

Ajax kroop in de tweede helft meer uit zijn schulp. Kristian Hlynsson claimde direct een penalty na licht te zijn aangetikt, maar kreeg nul op het rekest. In de counter kreeg Villa veel meer ruimte dan voor rust. In de 56ste minuut ontsnapte Duran via een snelle uitbraak aan de bewaking van Sutalo, al werd de Kroaat ook bij de nek gegrepen in dat duel. Duran mocht door van de scheidsrechter en vuurde voorlangs.

Vier minuten later leverde Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk diep op eigen helft zomaar in. Bailey ging met een dubbele schaar voorbij Hato en tikte binnen: 2-0. Ajax kwam er totaal niet meer aan te pas en kwam tot overmaat van ramp in de 66ste minuut met tien man te staan. Mannsverk liep tegen zijn tweede gele kaart aan door Duran vast te houden.

Laatstgenoemde bleef een groot gevaar vormen voor Ajax. Duran schoot een kwartier voor tijd van zeventien meter verwoestend de 3-0 binnen. De bal suisde langs Ramaj tegen de onderkant van de lat en ging nét over de doellijn, zo gaf ook de aanwezige doellijntechnologie aan.

Het werd nog erger voor Ajax toen Borna Sosa in de 81ste minuut hopeloos mistastte met een sliding. Diaby kon daardoor over rechts in vrijheid doorlopen en schoot feilloos raak in de korte hoek: 4-0. Vlak voor tijd werd Brobbey een-op-een met Emiliano Martínez gezet door Kenneth Taylor, maar de spits van Ajax kreeg de bal niet voorbij de Argentijnse goalie gedribbeld.

In de slotfase raakte Ajax overigens na Kaplan ook Sutalo en Rensch kwijt door blessures, waardoor de Amsterdammers nauwelijks verdedigers dreigen over te houden voor de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam.

