Ajax incasseert veertig seconden na start tweede helft ook derde tegentreffer

Er is flink wat werk aan de winkel voor Ajax. De Amsterdammers kijken tegen sc Heerenveen bij het rustsignaal tegen een 2-0 achterstand aan. Pelle van Amersfoort knikte de openingstreffer al vroeg tegen de touwen, waarna de uitblinkende Ousame Sahraoui de marge vlak voor rust verdubbelde. Veertig seconden na de theepauze werd het nog erger voor de ploeg van John van 't Schip, toen Van Amersfoort ook de 3-0 binnenschoot.

Van 't Schip koos in zijn basisopstelling voor Carlos Forbs als vervanger van de geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn. Devyne Rensch werd vervangen door Borna Sosa. Bij sc Heerenveen verdedigde Mickey van Hart weer het Heerenveense doel.

Na tien minuten kwam de thuisploeg op een niet onverdiende 1-0 voorsprong. Oliver Braude zette vanaf de rechterkant voor, waar Van Amersfoort Josip Sutalo was ontglipt. De dienstdoende spits kopte de bal in de rechteronderhoek raak: 1-0. Bij Ajax dacht men aan buitenspel, maar dat werd opgeheven door Jorrel Hato.

De felle Friezen verdubbelden de marge tien minuten later bijna. Danny Makkelie zag een overtreding in een schijnbaar correcte ingreep van Hato en kende een vrije trap op een fijne plek toe. Thom Haye ging achter de bal staan en krulde de bal fraai, maar zag zijn inzet uiteenspatten op de lat.

Aan de andere kant trof Ajax dertig seconden later ook het houtwerk. Brian Brobbey gebruikte zijn lichaam goed en legde terug op Kristian Hlynsson, maar zijn deels gekraakte schot dwarrelde op de lat. Een vrije trap van Sosa werd door Van der Hart fraai uit de kruising geplukt.

Even later werd Heerenveen weer gevaarlijk. Na een schitterende slalom van Sahraoui bood hij Patrik Wålemark de kans om uit te halen, maar zijn schot werd geblokt. Het bleek een waarschuwingsschot, want enkele momenten later ging de bal er alsnog in. Sahraoui was ditmaal de gevierde man. Na een lage voorzet was hij in twee instanties Diant Ramaj de baas: 2-0.

Het is de vijfde keer dit seizoen dat Ajax op een 2-0 achterstand komt. Dat is uniek: het gebeurde maar één keer eerder deze eeuw (in 2008/09) dat Ajax in een seizoen vijf keer op een 2-0 achterstand kwam.

In de rust bracht Chuba Akpom erin voor Forbs. Het sorteerde weinig effect. Veertig seconden was de tweede helft bezig, toen Heerenveen de voorsprong nog verder uitbreidde. Na een waardeloze bal van Sutalo stond Brouwers vrij voor Ramaj. De Duitser bracht redding, maar de rebound was voor Van Amersfoort: 3-0.

