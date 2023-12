Ajax wint op zeer overtuigende wijze en overwintert in Europa

Ajax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van John van ‘t Schip een maat te groot voor AEK Athene dankzij een dubbelslag van Chuba Akpom en een treffer van Kenneth Taylor: 3-1. In Groep B van de Europa League eindigen de Amsterdammers op plek drie achter winnaar Brighton & Hove Albion en nummer twee Olympique Marseille.

Ajax moest het stellen zonder zijn vaste vleugelspitsen Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Van 't Schip loste dat op met het inbrengen van Akpom als valse rechtsbuiten en Carlos Forbs als linksvoor. Op de linksbackpositie kreeg Borna Sosa de voorkeur boven Ar'Jany Martha. Aan de zijde van AEK was er een basisplaats voor ex-PSV'er Nordin Amrabat.

In de derde minuut ging het bijna mis voor Ajax, maar Jorrel Hato kon met een noodingreep dom balverlies van Kenneth Taylor nog net corrigeren. Vrijwel direct daarna voorkwam AEK-doelman Georgios Athanasiadis met een reflex een eigen doelpunt van Domagoj Vida.

Bij de daaropvolgende hoekschop zat Athanasiadis compleet mis, waarna Akpom binnenkopte: 1-0. Lang hield Ajax die voorsprong niet vast, want in de elfde minuut maakte ook AEK een doelpunt met het hoofd. Levi García kopte een vrije trap van Niclas Eliasson binnen: 1-1.

Het spel golfde vervolgens op en neer. Ajax-doelman Diant Ramaj redde in de achttiende minuut op een schot van Steven Zuber. Twee minuten daarna scoorden de Amsterdammers. Hato speelde strak in bij de diepgelopen middenvelder Kenneth Taylor, die de verre hoek feilloos wist te vinden: 2-1.

Hato liet zich in de eindfase van de eerste helft gelden met een fantastische ingreep op García, die door dreigde te breken in het strafschopgebied. In de tegenaanval draaide Brobbey met de rug naar het doel weg bij zijn bewaker, waarna een behoorlijke kans volgde. De spits van Ajax stuitte echter op Athanasiadis.

Amrabat werd afgetroefd door Martha, die meteen een fraaie steekpass in huis had op Akpom. De aanvaller schoot onder het lichaam van Athanasiadis, die niet vrijuit leek te gaan, door: 3-1. In de 67ste minuut had Akpom het duel definitief op slot moeten gooien toen hij alleen richting Athanasiadis liep, maar de sluitpost bracht redding. In de herkansing raakte Akpom de paal.

Enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Akpom wederom een loepzuivere kans om zijn hattrick te voltooien. Hoewel hij twee ploeggenoten naast zich had die in alle vrijheid konden inschieten, koos hij voor eigen succes te gaan. Hij stuitte opnieuw op de doelman van AEK.

