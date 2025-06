Ajax wil zich versterken met transfervrije Wael Mohya

Ajax heeft de pijlen gericht op de zestienjarige Wael Mohya, zo meldt BILD. De piepjonge middenvelder van Borussia Mönchengladbach is transfervrij, waardoor de Amsterdammers hopen toe te slaan.

Het zestienjarige toptalent wordt in de Duitse media beschreven als ‘een juweeltje op het middenveld’. Hij leidde Borussia Mönchengladbach Onder 17 afgelopen seizoen naar de titel, maar zijn aflopende contract is nog altijd niet verlengd.

Daarom hopen verschillende andere clubs snel toe te slaan. Ajax en Eintracht Frankfurt zijn het meest concreet, aldus BILD. Gladbach bevindt zich ondertussen in een steeds lastiger wordende onderhandelingspositie.

Mohya geldt als een van de grootste talenten van de club, maar mogelijk ligt zijn toekomst dus elders. Volgens BILD heeft de jongeling nog geen definitieve keuze gemaakt.

Mohya is een rechtspoot, die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Afgelopen seizoen was hij in 30 officiële optredens goed voor 8 treffers en 5 assists. Met name in de cruciale fase van het seizoen drukte hij zijn stempel.