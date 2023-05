‘Ajax wil Timber het liefst behouden en stelt hoge vraagprijs vast’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 14:35 • Bart DHanis • Laatste update: 14:42

Ajax ziet Jurriën Timber het liefst niet vertrekken komende transferperiode, zo meldt Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sport Deutschland. Volgens Plettenberg ziet Ajax de centrale verdediger als sleutelspeler en hebben de Amsterdammers hem een prijskaartje van minimaal vijftig miljoen euro om de nek gehangen.

Timber zou zelf zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Europese top. Concrete aanbiedingen kreeg Ajax nog niet voor de mandekker, die tot medio 2025 onder contract staat in de hoofdstad. Afgelopen zomer werd de in Utrecht geboren Timber nog nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester United, maar koos hij voor een langer verblijf bij Ajax.

In een interview met De Telegraaf gaf hij afgelopen zaterdag aan ‘in samenspraak met Ajax’ deze zomer te willen vertrekken. Volgens de vijftienvoudig international van Oranje komt een transfer ‘steeds dichterbij’. “Bij het Nederlands elftal spreek ik veel met jongens die in het buitenland voetballen. Die stap wil ik ooit ook maken. Maar wanneer dat is, hoor je uiteindelijk wel en gebeurt in samenspraak met Ajax”, liet de 21-jarige Timber optekenen.

Maandagavond sprong Marco van Basten bij voetbalpraatprogramma Rondo nog in de bres voor Timber. De Ajacied miste een strafschop in de bekerfinale en zag mede daardoor PSV met de Dennenappel aan de haal gaan. “Timber is een goede speler, maar hij loopt met een stel vuilnismannen om zich heen, waardoor hij geen normale bal meer afgespeeld krijgt. De rechtsback, de linksback, de keeper of wat voor hem loopt: het is heel moeilijk voetballen”, aldus Van Basten.