Ajax wil snel doorpakken en twee toptalenten langer vastleggen

Ajax lijkt binnenkort goed nieuws te kunnen melden: de club staat op het punt het contract van Sean Steur te verlengen en ook de onderhandelingen met Jorthy Mokio verlopen positief, meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

Sean Steur voetbalt sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax. De middenvelder staat al jaren te boek als één van de grootste talenten op de Nederlandse velden. Afgelopen zomer leek Steur nog op weg naar de uitgang.

De zeventienjarige middenvelder werd het maar niet eens met Ajax over een nieuw contract en kon zodoende transfervrij de overstap maken naar PSV. Bij de Eindhovenaren staat oudere broer Roy onder de lat bij Jong PSV. Uiteindelijk wisten beide partijen elkaar te vinden en tekende Steur alsnog bij tot de zomer van 2027.

Dit seizoen kwam de jeugdinternational tot 29 wedstrijden in Jong Ajax. In februari maakte hij tegen Heracles Almelo (4-0) zijn debuut in het eerste elftal. Volgens clubwatcher Inan is Ajax rond met Steur over een nieuwe verbintenis. Het toptalent gaat naar alle waarschijnlijkheid komende maand zijn handtekening zetten onder een nieuw contract tot de zomer van 2028.

De Amsterdammers voeren daarnaast goede gesproken met Mokio. De middenvelder kon afgelopen zomer rekenen op interesse van verschillende topclubs, zoals FC Barcelona, maar besloot AA Gent te verruilen voor Ajax. Bij de nummer twee van de Eredivisie brak hij afgelopen seizoen door en groeide hij uit tot international van België.

Ajax wil de stormachtige ontwikkeling van Mokio belonen met een nieuw contract. De linkspoot kan bijtekenen tot de zomer van 2028. Volgens Inan moeten er nog een paar hobbels geslecht worden om tot een akkoord te komen.

“Ajax wil voorkomen dat waardevolle spelers de laatste twee jaar van hun contract ingaan, om zo de onderhandelingspositie sterk te houden. Omdat spelers onder de 18 volgens de regels maximaal een driejarig contract mogen tekenen, kunnen de verbintenissen van Steur en Mokio nu met hooguit één seizoen worden verlengd. De verwachting is dan ook dat Ajax over een jaar opnieuw met beide talenten om tafel zal gaan”, schrijft de Ajax-clubwatcher.