'Ajax wil Paris Saint-Germain beroven van talentvolle aanvaller'

Ajax zet in op de komst van Quentin Ndjantou, zo schrijft L'Équipe maandag. De Amsterdammers willen profiteren van de contractsituatie van de zeventienjarige buitenspeler.

Ndjantou, die in Parijs over een aflopend contract beschikt, speelt sinds 2020 in de jeugdopleiding van PSG.

De rechtsbenige jeugdinternational kan ervoor kiezen om langer te blijven, daar PSG hem een profcontract heeft aangeboden.

PSG heeft er vertrouwen in dat Ndjantou bij de club blijft spelen, zo schrijven journalisten Hugo Delom en Loïc Tanzi.

Het is voor Ndjantou echter ook mogelijk om een buitenlands avontuur aan te gaan. Ajax hoopt de aanvaller te verleiden tot een avontuur in Amsterdam.

Ndjantou zou in dat geval in de voetsporen treden van Roméo Garnier. De zestienjarige Fransman tekende begin mei voor drie jaar bij Ajax.

Ndjantou speelde in het afgelopen jaar voor PSG Onder 19. Zijn jeugdinterlands speelt hij momenteel namens Frankrijk Onder 18.