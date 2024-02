Ajax wil middenvelder met status van toptalent zo snel mogelijk contracteren

Ajax wil Sean Steur zo snel mogelijk contracteren, zo meldt Ajax Showtime. De zestienjarige middenvelder wordt binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers gezien als een toptalent.

Met het contract wil Ajax meer zekerheid krijgen over het behoud van de jongeling. Volgens het fanmedium heeft het vastleggen van Steur voor Ajax ‘de hoogste prioriteit’.

“De gesprekken tussen Ajax en de speler moeten binnenkort worden opgestart en dus is een akkoord logischerwijs nog ver weg. Zo zijn op dit moment de financiële voorwaarden nog onbesproken.”

Doordat Klaas-Jan Huntelaar zijn werkzaamheden bij Ajax heeft neergelegd vanwege een burn-out heeft Steur niet al eerder een contractaanbieding gekregen. De taken van Huntelaar zijn inmiddels door Kelvin de Lang overgenomen.

Steur kan de eerste jeugdspeler worden die in het huidige seizoen een contract tekent. Hij maakt momenteel vast deel uit van Ajax Onder 17 en debuteerde ook al voor de Onder 18.

Vorig seizoen was de dribbelaar op vijftienjarige leeftijd de jongste speler op de prestigieuze Future Cup. Hij begon in de groepsfase zelfs in de basisopstelling tegen Juventus (0-0-gelijkspel). Sean Steur is het jongere broertje van Roy Steur, die eveneens in de jeugdopleiding van Ajax heeft gespeeld en via Bayer Leverkusen naar (Jong) PSV verkaste.

“Het was een hele mooie, leerzame ervaring en ik hoop dat ik het toernooi volgend jaar weer mag spelen”, zei hij in mei vorig jaar tegenover het clubkanaal van Ajax. “Ik heb geleerd, hoe ouder je wordt, hoe hoger het niveau. Ik moet sneller worden en mijn fysiek nog verbeteren.”

"Ik wil gewoon lekker voetballen en plezier hebben", zei de nuchtere Volendammer, die als technische middenvelder vaak vergeleken wordt met Frenkie de Jong. "Hij is een van mijn voorbeelden. Ik zou graag zijn versnelling en dribbel willen hebben. Het is mooi dat ze Frenkie met mij vergelijken, maar ik ben nog lang niet op zijn niveau."

