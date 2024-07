Ajax wil huurdeal sluiten met Bayern München over aanvallende middenvelder Lovro Zvonarek

Ajax hoopt zaken te doen met Bayern München, zo meldt Florian Plettenberg vrijdagavond namens Sky Sport. De Amsterdammers zetten in op een huurdeal van Lovro Zvonarek. De negentienjarige aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast, maar mag elders ervaring opdoen.

Zvonarek is pas negentien jaar en wordt door Bayern gezien als een groot talent. Niet voor niets besloot der Rekordmeister de Kroaat onlangs bij te laten tekenen tot medio 2027.

De club plant nu echter de volgende stappen in de loopbaan van de middenvelder. De club rekent op hem in de toekomst, maar biedt hem de mogelijkheid om op korte termijn elders ervaring op te doen.

Ajax is niet de enige club die in de markt is voor Zvonarek. Volgens Plettenberg hengelen ook onder meer FSV Mainz, Sporting Portugal en Anderlecht naar de diensten van de talentvolle tiener.

Zvonarek doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij NK Slaven Belupo, alvorens hij in 2022 de overstap maakte naar Bayern München. In Zuid-Duitsland had men al snel genoeg gezien en hevelden ze de Kroaat over naar de hoofdmacht.

Afgelopen seizoen noteerde Zvonarek vijf wedstrijden in het eerste elftal van Bayern, allen in de Bundesliga. Daarin was hij zelfs al eenmaal trefzeker. In totaal staat de teller op 161 speelminuten voor het vlaggenschip.

Zvonarek maakte zijn debuut voor het eerste elftal tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Red Bull Salzburg in januari vorig jaar. In november zat hij voor het eerst op de bank bij een officiële wedstrijd tijdens de bekerblamage tegen FC Saarbrücken.

Drie dagen na zijn eerste doelpunt in de Bundesliga, tijdens zijn basisdebuut tegen VfL Wolfsburg, tekende hij zijn eerste profcontract bij de club tot 2027. Bayern onderstreept daarmee dat het hoge verwachtingen heeft van de pas negentienjarige middenvelder.