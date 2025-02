Ajax wil geld van Diant Ramaj direct herinvesteren en nadert akkoord met Lucas Rosa

Ajax is in vergevorderde gesprekken met Real Valladolid over een transfer van Lucas Rosa, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Rosa is een 24-jarige vleugelverdediger uit Brazilië en moet Ajax voorzien van meer opties achterin. Volgens Voetbal International betaalt Ajax zo'n twee miljoen euro voor de back.

Florian Plettenberg van Sky Sport meldde zondag dat Ajax een akkoord had bereikt over de transfer van Diant Ramaj. De doelman vertrekt per direct naar Borussia Dortmund en levert de Amsterdammers een transfersom van vijf miljoen euro op, inclusief bonussen.

Dat geld wil technisch directeur Alex Kroes dus meteen herinvesteren in Rosa. Romano meldt dat Ajax in ‘vergevorderde gesprekken’ is met Real Valladolid. Een deal zou niet ver weg zijn, zo verzekert de Italiaan.

De Braziliaan is een rechtspoot die bij voorkeur aan de linkerkant speelt. Dit seizoen speelde hij 23 wedstrijden in alle competities voor Valladolid, waar hij nog over een contract beschikt tot medio 2026.

Francesco Farioli maakte de afgelopen week, na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma, al meermaals duidelijk dat hij nog graag een rechtsback zou zien binnenkomen. Kroes kwam met Youri Regeer, maar Farioli liet meteen weten daar geen verdediger in te zien.

Rosa speelde dit hele seizoen als linksachter voor Valladolid, maar doordat hij rechtsbenig is, kan hij ook prima op de rechtervleugel uit de voeten. Over de hoogte van een eventuele transfersom maakt Romano geen melding. Volgens Transfermarkt is de 24-jarige Braziliaan momenteel twee miljoen euro waard.

Kroes onderhandelde deze transferperiode al eerder met Valladolid. Toen ging het over een transfer van Raúl Moro. De Spaanse buitenspeler raakte echter geblesseerd, waardoor een deal van de baan lijkt.