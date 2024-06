Ajax wil FC Twente dwarszitten en heeft Wout Weghorst op de korrel

Ook Ajax heeft Wout Weghorst op de korrel, zo schrijft journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag. De Amsterdammers zouden overwegen om de 31-jarige spits voor de neus van FC Twente weg te kapen. In zijn berichtgeving meldt Inan overigens dat Weghorst deze zomer transfervrij op te pikken is, maar de boomlange international ligt nog tot medio 2025 vast bij Burnley.

Volgens Inan ziet Ajax in Weghorst een mogelijke optie indien Chuba Akpom komende zomer vertrekt. “Weghorst prijkt op het lijstje van potentiële versterkingen dat de nieuwe clubleiding de voorbije maanden heeft samengesteld.”

Akpom zou tot het groepje spelers behoren dat juist mag vertrekken uit Amsterdam, om zo geld te innen voor nieuwe aankopen. Wel maakt Inan meermaals een fout door te schrijven dat Weghorst transfervrij is. De in Borne geboren spits ligt bij zijn Engelse broodheer nog tot volgende zomer vast.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Weghorst op zo’n 6 miljoen euro en het lijkt er dan ook op dat Burnley zeker een transfersom verlangt voor de 32-voudig international. Als dat niet het geval is, was een gedroomde transfer naar Twente hoogstwaarschijnlijk al lang en breed in kannen en kruiken.

Weghorst hoeft in Amsterdam niet te rekenen op een basisplaats, zo schrijft Inan nog. “Ajax ziet in Brian Brobbey de onomstreden eerste spits, van wie een verkoop alleen wordt overwogen bij een niet te weigeren bod. Weghorst zal in de hoofdstad - aanvankelijk - dan ook genoegen moeten nemen met een plek op de bank.”

Weghorst ziet Ajax zitten

Vlak na het nieuws van Inan meldt ook journalist Tim van Duijn namensdat Ajax denkt aan Weghorst. Volgensligt de gedreven spits inderdaad nog tot medio 2025 vast bij Burnley. Van Duijn denkt dat Weghorst voor een 'schappelijke prijs' is op te halen in Engeland.

Van Duijn bevestigt wel dat Ajax heeft geïnformeerd bij Burnley naar de diensten van Weghorst. De journalist schrijft daarbij dat de rechtspoot een overstap naar Amsterdam wel ziet zitten. Mogelijk ziet Twente de handtekening van Weghorst, na eerder gelobby in de media, aan zich voorbijgaan.

