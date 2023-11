Ajax wil ervaren kracht van Tottenham hebben: ‘Hij is eigenlijk wel te duur’

Vrijdag, 24 november 2023 om 19:16 • Mart van Mourik

Ajax kijkt naar de mogelijkheden om Pierre-Emile Højbjerg in te lijven, zo weet Mike Verweij vrijdagavond te melden in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben zich nog niet gemeld bij Tottenham Hotspur en de journalist vreest dat de 28-jarige middenvelder uiteindelijk te duur zal zijn, maar mogelijk is hij via een huurconstructie toch haalbaar in de komende transferwindow.

“Ajax wil een controlerende middenvelder halen. Het liefst haalt de club ook iemand voor de rechtsbuitenpositie, maar de controlerende middenvelder is topprioriteit”, zo vertelt Verweij in de podcast.

“Maar om die speler te halen zal er echt verkocht moeten worden. Er is een klein potje, dus ze zouden iemand kunnen halen. De naam van Højbjerg valt, en die hebben ze eerder al een keer in het vizier gehad. Eigenlijk is hij wel veel en veel te duur. Het schijnt dat er onlangs een club is geweest die twintig miljoen euro heeft geboden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk niet dat dat hem gaat worden, maar het kan wel zijn dat je hem aan het einde van de periode kan huren. Tottenham Hotspur is alleen niet de makkelijkste club om mee te onderhandelen”, weet Verweij.

Højbjerg maakte in de zomer van 2020 de overstap van Southampton naar Tottenham Hotspur. In de eerste drie seizoenen na zijn transfer naar the Spurs was hij een onbetwiste basiskracht, maar in het huidige seizoen kon de controleur pas rekenen op twee basisplekken in de Premier League.



Om aankopen te kunnen doen in de komende transferperiode zal Ajax eerst moeten verkopen, benadrukt Verweij. “Het schrijnende sinds de komst van Mislintat is dat er zóveel geld over de balk is gesmeten. Ajax móét deze winter gewoon spelers verkopen om spelers te kunnen halen.”

“Het liefst wil je natuurlijk van een aantal van die twaalf miskopen - al waren niet alle aankopen natuurlijk miskopen - van Mislintat af. Dat is wel lastig, want een speler mag in één jaar voor twee clubs spelen”, zo legt de journalist uit.