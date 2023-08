Ajax weigert ‘topprioriteit’ uit het hoofd te zetten; speler zelf wil ook graag

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 12:45 • Mart Oude Nijeweeme

Eduard Spertsyan prijkt nog altijd hoog op het wensenlijstje van Ajax, weet Fabrizio Romano. De transfer van de middenvelder van Krasnodar FK ligt vanwege de Russische link wat lastig, maar dat maakt niet dat de Amsterdammers zijn komst uit het hoofd hebben gezet. Ook Spertsyan zelf zou een overgang naar de Johan Cruijff ArenA nog altijd zien zitten.

Ajax is in principe al rond met FK Krasnodar over een transfersom van 15 miljoen euro voor de 23-jarige aanvallende middenvelder, maar de Raad van Commissarissen blokkeert de transfer voorlopig. Ajax wil niet indirect bijdragen aan het Russische regime, dat in oorlog is met Oekraïne. Onder meer Evgeniy Levchenko sprak zijn onbegrip uit over het feit dat Ajax zaken wil doen met de Russische club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spertsyan, die vijftien keer uitkwam voor Armenië, doorliep de volledige jeugdopleiding van Krasnodar en maakte zijn debuut in het Russische voetbal in 2018. Twee jaar later debuteerde hij op het hoogste niveau in Rusland. Hij werd onder meer de jongste Armeen ooit in de groepsfase van de Champions League (tegen Chelsea), waarmee hij landgenoot Henrikh Mkhitaryan uit de boeken schoot. In totaal kwam hij 80 keer in actie voor de hoofdmacht van Krasnodar, waarin hij 25 keer wist te scoren en 20 keer als aangever fungeerde.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die zich altijd hard heeft gemaakt voor de komst van Spertsyan, laat met de interesse zien op zoek te zijn naar een nieuwe nummer 10. Afgelopen seizoen rouleerden de Amsterdammers veel op die positie en werden onder meer Dusan Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus als meest aanvallende middenvelder geposteerd. Met de mogelijke komst van Spertsyan kan aan dat geschuif een einde komen.