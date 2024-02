Ajax wacht loodzware horde in Conference League: Aston Villa

Ajax weet wie het treft in de achtste finale van de Conference League. Na het miraculeuze uitschakelen van FK Bodø/Glimt vormt Aston Villa de volgende horde. De eerste wedstrijd vindt op 7 maart plaats in de Johan Cruijff ArenA. Aston Villa krijgt als groepswinnaar het thuisvoordeel in de return op 14 maart.

Het mag een wonder heten dat Ajax vrijdag in de koker ging. Na het 1-1 gelijkspel in Amsterdam overleefde het een heuse belegering in Noorwegen, maar trok het alsnog een 1-2 overwinning over de streep.

Als Europa League-afdaler kon Ajax alleen groepswinnaars uit de Conference League loten. Aston Villa (Engeland), Club Brugge (België), Fenerbahçe (Turkije), Fiorentina (Italië), Lille OSC (Frankrijk), Maccabi Tel Aviv (Israël), PAOK Saloniki (Griekenland) en Viktoria Plzen (Tsjechië) waren daarom de opties.

In Nyon kwam Aston Villa uit de bus. De ploeg van John van 't Schip wacht dus een reis naar Birmingham.

Een week daarvoor speelt Ajax het heenduel in de Johan Cruijff ArenA. De loting voor de kwartfinale vindt plaats op vrijdag 15 maart.

Mocht Ajax doorbekeren, werkt het op 11 en 18 april de kwartfinales af. De halve finales vinden een halve maand later (op 2 en 9 mei) plaats. Op 29 mei vormt Athene het strijdtoneel voor de allesbeslissende finale. Titelhouder is West Ham United.

Volledige loting achtste finales Conference League

Servette FC (Zwi) – Viktoria Plzen (Tsj)

Ajax (Ned) – Aston Villa (Eng)

Molde FK (Noo) – Club Brugge (Bel)

Union Sint-Gillis (Bel) – Fenerbahçe (Tur)

Dinamo Zagreb (Kro) – PAOK Saloniki (Gri)

Sturm Graz (Oos) – Lille OSC (Fra)

Maccabi Haifa (Isr) – Fiorentina (Ita)

Olympiakos (Gri) – Maccabi Tel Aviv (Isr)

