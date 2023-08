Ajax wacht bezoek aan Kazachstan of Bulgarije in play-offs Europa League

Maandag, 7 augustus 2023 om 13:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:09

Ajax wacht in de play-offs van de Europa League een tweeluik met FC Astana óf Ludogorets. Deze ploegen komen deze week en de week erna eerst nog uit in de derde voorronde van het Europese bekertoernooi. De play-offs van de Europa League vinden plaats op donderdag 24 augustus, de return is een week later op 31 augustus.

Ajax kwam de laatste jaren steevast uit in de Champions League, maar door de derde plaats in het afgelopen Eredivisie-seizoen moet het nu genoegen nemen met de Europa League. De Amsterdammers dienen dan nog wel de laatste voorronde te overleven. Lukt dat niet, dan is de groepsfase van de Conference League komend seizoen het strijdtoneel voor de ploeg van trainer Maurice Steijn.

Ajax zat vanmiddag in Pot 1 en kon daardoor geen ploegen uit dezelfde pot en Pot 2 loten. Daarmee ontliep het sowieso ploegen als Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen en Galatasaray. De Amsterdammers werden bij de loting in het Zwitserse Nyon uiteindelijk gekoppeld aan FC Astana óf Ludogorets. Astana staat momenteel tweede in Kazachstan, terwijl Ludogorets het afgelopen seizoen landskampioen van Bulgarije werd.