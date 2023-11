Ajax Vrouwen verliezen mede door flinke blunder keepster Van Eijk van Roma

Donderdag, 23 november 2023 om 22:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:59

De Ajax Vrouwen hebben hun uitstekende start in de Champions League geen goed vervolg kunnen geven. Het tweede duel in de groepsfase werd kansloos verloren op bezoek bij AS Roma: 3-0. Valentina Giacinti scoorde voor rust al twee keer, waarna Manuela Giugliano in de tweede helft de eindstand op het bord zette.

Bijzonderheden:

Vorige week verrasten de Amsterdamse voetbalsters nog vriend en vijand, door in een goed gevulde Johan Cruijff ArenA met 2-0 te winnen van Paris Saint-Germain. Tegen Roma ging het echter een stuk minder soepel.

Al na iets meer dan vier minuten kwamen de Italiaansen op voorsprong. Een corner werd nog uit de doelmond weggeslagen door keepster Regina van Eijk, maar de bal belandde bij Giacinti en met een volley zette zij Roma op een 1-0 voorsprong.

Nadat Leuchter haar kopbal na een hoekschop even later knap gekeerd zag worden door Roma-keepster Camelia Ceasar, verdubbelde Roma in de veertiende minuut de score. En dat mocht Van Eijk zich toch wel aanrekenen.

Er leek niets aan de hand toen verdedigster Isa Kardinaal de bal terugspeelde op Van Eijk. De keepster leek te denken alle tijd en ruimte te hebben, maar schatte de terugspeelbal compleet verkeerd in. Giacinti stond vervolgens klaar om af te ronden: 2-0.

Vlak na rust werd het ook nog 3-0, toen Giugliano uit een volley scoorde na een voorzet van Emilie Haavi. Ajax was vervolgens niet meer bij machte om nog iets terug te doen, al was invalster Lotte Keukelaar nog dichtbij met een knal op de lat.

De andere wedstrijd in de poule, tussen PSG en Bayern München, eindigde in 0-1 voor de Duitsen. Die staan nu ook samen met Roma boven aan de groep, met vier punten uit twee duels. Ajax staat derde met drie punten, terwijl nummer vier PSG nog altijd puntloos is.

Manuela Giugliano off the volley ?? 4 goals and 4 assists for the Italian midfielder in her last six UWCL games! ?????????????? ??? ??https://t.co/sd7lZMVpzk ??????? ??https://t.co/ow8f49ISzS ??????? ??https://t.co/0J80omegSI#UWCLonDAZN pic.twitter.com/wIOakvn1Va — DAZN Football (@DAZNFootball) November 23, 2023

Ajax - AS Roma 3-0

5’ 1-0 Valentina Giacinti

14’ 2-0 Valentina Giacinti

47’ 3-0 Manuela Giugliano (assist: Emilie Haavi)