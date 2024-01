Ajax Vrouwen knokt zich naar kwartfinale CL en schrijft geschiedenis

Ajax Vrouwen is er dinsdagavond als eerste Nederlandse club in geslaagd om de kwartfinale te bereiken in de UEFA Women's Champions League. De Amsterdammers, die groepswinnaar zijn geworden, wonnen in de Johan Cruijff ArenA in een zeer spannend duel met 2-1 van AS Roma. Bayern München speelde met 2-2 gelijk tegen Paris Saint-Germain, waardoor de Duitsers net als Roma uitgeschakeld zijn.

Bijzonderheden:

Ajax Vrouwen moest een dreun incasseren toen AS Roma-aanvoerder Elisa Bartoli na ruim een half uur spelen raak kopte bij de tweede paal. Bayern was inmiddels ook op voorsprong gekomen, waardoor Ajax zeker moest winnen. De comeback werd in de slotminuut van de eerste helft ingezet toen Tiny Hoekstra met haar eerste kans van de wedstrijd de 1-1 aantekende.

Er klonk ruim een kwartier voor het einde gejuich in de ArenA toen duidelijk werd dat PSG op 1-1 was gekomen tegen Bayern. De Duitsers stelden echter snel orde op zaken met de 2-1 slechts twee minuten later. Uitschakeling dreigde voor Ajax, dat zich echter niet gewonnen gaf. Een hoekschop vanaf links werd enkele minuten voor tijd door de net ingevallen Zara Kramzar in eigen doel gekopt. De thuisclub hield stand, zag Bayern nog gelijkspelen, en schrijft dus geschiedenis in het Nederlandse vrouwenvoetbal.

Ajax Vrouwen - AS Roma Vrouwen 2-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

32' 0-1 Elisa Bartoli (assist: Manuela Giugliano)45' 1-1 Tiny Hoekstra (assist: Lily Isabella Yohannes)85' 2-1 Sherida Spitse (eigen goal AS Roma)