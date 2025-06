Ajax voorkomt transfervrij vertrek van talent met nieuw driejarig contract

Avery Appiah heeft zijn aflopende contract bij Ajax met drie jaar verlengd, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger annex middenvelder ligt nu tot medio 2028 vast.

Appiah speelt in Ajax Onder 19, maar kwam dit seizoen ook drie keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. In totaal was de rechtspoot goed voor zes goals en één assist in 29 wedstrijden.

Marijn Beuker, directeur voetbal, is blij met het nieuwe contract van Appiah. "Avery is een veelzijdige speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is een speler met de unieke eigenschap dat hij het team in z'n geheel beter laat spelen.”

“Zijn passie, energie en sturing straalt hij uit naar zijn teamgenoten en dat is van absolute meerwaarde voor de ploeg.”

“Wij hebben er veel vertrouwen in dat Avery zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen en hopelijk kan hij in de nabije toekomst de stap naar het eerste elftal maken”, aldus Beuker.

Appiah speelt sinds de zomer van 2020 voor Ajax, dat hem toen overnam van Feyenoord.