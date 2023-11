Ajax voelt zich genoodzaakt om zaak-Mislintat voorlopig van agenda te halen

Dinsdag, 7 november 2023 om 18:57 • Jonathan van Haaster

Tijdens de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ajax wordt de decharge van de directie en Raad van Commissarissen (RvC) niet behandeld. Dat laat de Amsterdamse club weten in een persbericht. Aanleiding is het nog lopende onderzoek naar ex-directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

"De directie en Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV hebben besloten de agendapunten 6 en 7 betreffende decharge directie en RvC van de agenda van de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) te halen", laat Ajax weten.

"Sinds 27 september 2023 loopt een onafhankelijk extern onderzoek door een forensisch accountant naar mogelijke belangenverstrengeling bij voetbaltransacties van Ajax waar voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij betrokken was."

"Aangezien de verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek niet voor de AVA van 17 november 2023 bekend zijn, vinden directie en RvC het op dit moment ongepast om decharge te vragen aan de AVA. Om die reden is besloten de genoemde punten van de agenda te halen."

Mislintat trad afgelopen zomer in dienst bij Ajax, maar een gelukkig huwelijk werd het nooit. Mislintat werkte veelal alleen en trok alle macht op transfergebied naar zich toe. Een groot deel van de twaalf aankopen van Mislintat hebben zich in de eerste maanden nog niet naar verwachting laten zien.

Mislintat kwam onder vuur te liggen toen duidelijk werd dat er mogelijk sprake is geweest van belangenverstrengeling bij de transfer van Borna Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax. Mislintat zou Sosa hebben verzocht om over te stappen naar zaakwaarnemer Arthur Beck. Laatstgenoemde werkt voor het bedrijf AKA Global. Die organisatie bezit weer drie procent van de aandelen van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat.

Ajax startte een onderzoek naar Mislintat en ontsloeg de bestuurder niet veel later. Volgens Ajax had dat niets te maken met het nog lopende onderzoek. “We hebben vanavond met Sven gesproken en gezamenlijk vastgesteld dat een breed draagvlak voor verdere samenwerking ontbreekt, ook gezien de huidige sportieve resultaten", liet interim-algemeen directeur Jan van Halst toen weten.