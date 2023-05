‘Ajax vindt geschikte opvolger voor vertrekkende hoofd jeugdopleiding’

Casimir Westerveld kan zich mogelijk opmaken voor interne promotie bij Ajax. Volgens Ajax Showtime is de huidig hoofd jeugdscouting serieus in beeld om de vertrekkende Saïd Ouaali (gedeeltelijk) op te volgen als hoofd jeugdopleiding. Ouaali maakte vorige maand bekend na elf jaar te vertrekken bij de Amsterdammers.

Westerveld is al sinds 2006 in dienst bij Ajax. Hij begon destijds als jeugdtrainer en was vervolgens ook actief als technisch coördinator en analist. In 2012 koos Westerveld voor een overgang naar Almere City, waar hij drie seizoenen als technisch adviseur werkte. Hierna opteerde hij voor een terugkeer bij Ajax als jeugdcoördinator. De Amsterdammers besloten hem in 2018 te promoveren tot hoofd jeugdscouting.

In deze rol is Westerveld verantwoordelijk voor het aantrekken van externe jeugdtalenten. Naast het aansturen van jeugdscouts, voert hij ook gesprekken met talenten van andere clubs die in de belangstelling van Ajax staan. De beleidsbepalers zijn naar verluidt uitermate tevreden over het functioneren van Westerveld, waardoor hij nadrukkelijk in beeld is om de vertrekkende Ouaali op te volgen.

Volgens Ajax Showtime gaat Ajax de functie van hoofd jeugdopleiding vanaf komende zomer anders indelen. De verwachting is dat Westerveld in de nieuwe structuur hoofd jeugdopleiding óf hoofd talentontwikkeling wordt. Ajax hoopt daarnaast Robin Veldman aan te trekken. De huidig assistent-trainer van Anderlecht was in het verleden al als jeugdtrainer bij Ajax actief. Hij moet in Amsterdam een belangrijke schakel gaan vormen tussen de hoogste jeugdelftallen en de bovenbouw.