Ajax vestigt negatief record in Utrecht: ‘Steijn moet je vandaag nog ontslaan'

Zondag, 22 oktober 2023 om 16:48 • Jordi Tomasowa

Met de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht heeft Ajax deze zondag een negatief clubrecord gevestigd. Nog nooit wisten de Amsterdammers zoveel officiële duels op rij niet te winnen. Op X klinkt dan ook hevige kritiek op trainer Maurice Steijn.

Door het puntenverlies in Utrecht verkeert Ajax in een nóg grotere crisis. De druk op Steijn is door de volgende nederlaag alleen maar verder toegenomen. Met de achtste officiële wedstrijd op rij die niet werd gewonnen, verbrak Ajax een record uit het seizoen 1964/65.

De Amsterdammers pakten in dat seizoen in een reeks van zeven wedstrijden tegen Telstar, DOS, GVAV, PSV, Feyenoord, Fortuna 54' en SC Enschede in totaal slechts vier punten.

De formatie van Steijn wist de afgelopen acht wedstrijden geen enkele driepunter te noteren. Achtereenvolgend werden wedstrijden tegen Ludogorets (0-1), Fortuna Sittard (0-0), FC Twente (3-1), Marseille (3-3), Feyenoord (0-4), AEK Athene (1-1), AZ (1-1) en dus FC Utrecht niet gewonnen.

Voor Ajax staan er nu twee pittige wedstrijden op het programma. Donderdag is Brighton & Hove Albion de tegenstander in de Europa League, terwijl zondag een bezoek aan Eredivisie-koploper PSV op de rol staat.

Door de uiterst teleurstellende resultaten en het dramatische veldspel ligt het hoofd van trainer Steijn op het hakblok. De oefenmeester moet het op X flink ontgelden bij supporters en volgers van Ajax.

Ook op bezoek bij FC Utrecht was het verdedigend een chaos bij Ajax. Dat was geen incident. Dat is al maandenlang aan de gang. Daar staat de handtekening van Maurice Steijn onder als eindverantwoordelijke https://t.co/GOw5luCspY #utraja — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) October 22, 2023

Er zijn niet genoeg mental coaches in Nederland om dit Ajax te helpen #utraja — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) October 22, 2023

Maurice Steijn has to be sacked before the the end of this day. No other options. — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) October 22, 2023

Ik ben niet eens boos meer. Ik ben gewoon intens verdrietig.. Meneertje uit Den Haag maakt de hele club kapot, gaat op vakantie wanneer juist moet werken aan een plan. En het erge is dat iedereen binnen Ajax het maar goed vindt.. — ?????? ???????? (@_Glennmahh) October 22, 2023