Ajax verrast en gaat voor terugkeer van Nicolás Tagliafico

Maandag, 14 augustus 2023 om 08:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:00

Ajax mikt op een terugkeer van Nicolás Tagliafico, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De Amsterdammers zijn ontevreden over de huidige bezetting op de linksbackpositie. Tagliafico, voormalig publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA, moet in dat opzicht uitkomst bieden. Hij zou openstaan voor een terugkeer.

De Argentijn (30) is pas een jaar vertrokken uit Amsterdam. Daar werd hij in zijn laatste seizoen in de pikorde voorbijgestreefd door Daley Blind. In de seizoenen daarvoor maakte hij deel uit van het volprezen team van Erik ten Hag, dat onder meer de halve finale van de Champions League haalde. Tagliafico komt nu uit voor Olympique Lyon, waar Peter Bosz – zijn andere trainer bij Ajax – hem naartoe haalde.

Tagliafico ziet een comeback in de Johan Cruijff ArenA nu al wel zitten. Maurice Steijn is niet tevreden over de huidige opties op linksback. Owen Wijndal lijkt afgeschreven, terwijl ook Anass Salah-Eddine, momenteel eerste keus, te licht wordt bevonden. Tagliafico heeft bewezen het niveau aan te kunnen. Het is onbekend wat Olympique Lyon voor de vleugelverdediger wenst te ontvangen.

Tagliafico kwam in de winter van 2018 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden destijds 4 miljoen euro aan Independiente voor zijn diensten. Na 169 optredens, 16 goals en 23 assists vertrok de Argentijn met voor 4,2 miljoen euro naar Lyon. Daar stond Tagliafico in de seizoensouverture van de Ligue 1 nog 90 minuten op het veld. Ajax heeft Gastón Ávila op het oog als Tagliafico niet haalbaar blijkt. De 21-jarige linksback van Royal Antwerp moet naar verluidt 12 miljoen euro kosten.