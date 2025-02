Ajax verhoogt bod op Lucas Rosa: onderhandelingen in 'verhitte fase'

Ajax en Real Valladolid zijn in 'verhitte onderhandelingen' over een transfer van Lucas Rosa, zo meldt Matteo Moretto maandag namens het Spaanse Relevo. De Amsterdammers hebben inmiddels een verbeterd bod op tafel gelegd.

De recordkampioen, die zondag in blessuretijd beslag legde op de Klassieker (2-1), heeft nu een aanbieding van drie miljoen euro plus enkele bonussen ingediend. Zelf hoopt de 24-jarige Rosa op medewerking van zijn werkgever.

De rechtsbenige verdediger, die zowel als links- als rechtsback uit de voeten kan, trainde maandag al niet meer mee met de Spaanse degradatiekandidaat. Volgens Relevo is hij 'optimistisch' over een vertrek.

Rosa is een cruciale spil in het elftal van Real Valladolid, dat eerder in de winter ook Raúl Moro leek kwijt te raken aan Ajax. De vleugelspeler brak echter zijn sleutelbeen en zodoende ging er door die transfer een streep.

"Beide partijen zijn niet ver van een akkoord verwijderd", schrijft Moretto nu over een transfer van Rosa. "Ondanks zijn verbintenis met Real Valladolid, gelooft Rosa dat het aanbod van Ajax op persoonlijk vlak niet te weigeren is."

Het eerste bod van de hoofdstedelingen bedroeg twee miljoen euro plus enkele bonussen en inmiddels is dat bod dus met één miljoen euro verhoogd. Het aantrekken van een rechtsback is van groot belang voor Ajax.

Trainer Francesco Farioli wil na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma namelijk dolgraag een rechtervleugelverdediger aan zijn selectiebestand toevoegen. Zondag, tegen Feyenoord, vulde Anton Gaaei die positie nog met verve in.