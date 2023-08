Ajax-verdediger Medic begaat enorme fout en geeft zomaar doelpunt weg

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:01

Jakov Medic, een week geleden nog bejubeld vanwege zijn wondergoal tegen Heracles Almelo (4-1 zege), heeft Ajax zaterdag in de problemen gebracht. De verdediger beging vlak na rust tegen Excelsior een gigantische fout in de opbouw. Medic werd van de bal gezet door een blok van Lazaros Lamprou, waarna Nikolas Agrafiotis van dichtbij kon intikken: 2-1 voor Excelsior. Vlak voor rust had Siebe Horemans de gelijkmaker laten aantekenen door een lage voorzet van Arthur Zagre binnen te schieten: 1-1. Brian Brobbey maakte in de 25ste minuut 0-1 namens Ajax.

Vorige week de held, nu gaat Jakov Medic gigantisch in de fout... ??#excaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Het doelpunt van Agrafiotis had een luchtje van buitenspel, maar de VAR constateerde geen overtreding.