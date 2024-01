Ajax veegt bod van tafel en overweegt alleen verkoop voor absolute hoofdprijs

Ajax heeft een bod van Lille OSC op Chuba Akpom van tafel geveegd, zo melden bronnen rondom de Franse club aan De Telegraaf. De Amsterdammers vinden de bieding, die in de buurt komt van de 12,3 miljoen euro die Sven Mislintat afgelopen zomer naar Middlesbrough overmaakte, te laag. Mike Verweij schrijft dat Ajax Akpom 'in principe' niet wil laten gaan.

De Engelse spits heeft over interesse niet te klagen. Lille toont momenteel het meest concreet belangstelling, maar niet nader genoemde clubs uit de Bundesliga en Premier League hebben de aanvaller van Ajax eveneens op hun shortlist staan.

De interesse van Lille mag geen verrassing heten. De Fransen toonden eerder al concrete interesse in de spits, die vorig jaar zomer een vijfjarig contract ondertekende in de Johan Cruijff ArenA.

De Amsterdammers schatten echter in dat Akpom dit seizoen nog veelvuldig van waarde zal zijn.

"Veel Engelse clubs zijn op dit moment met handen en voeten gebonden aan de Financial Fair Play-regels en kunnen vanaf juli makkelijker investeren", schrijft Verweij. Daarom zou een verhuur met een verplichte optie tot koop de laatste dagen van de transfermarkt kúnnen plaatsvinden, maar alleen als Ajax de absolute hoofdprijs krijgt.

Akpom moet dit seizoen genoegen nemen met een rol als back-up van Brian Brobbey, maar bewees als supersub al meerdere keren zijn waarde. In 675 speelminuten, verdeeld over 20 duels, kwam hij tot 9 treffers.

Voor Carlos Forbs geldt hetzelfde als voor Akpom. Volgens Verweij hebben vijf clubs hun interesse in de vleugelaanvaller bekendgemaakt. Ajax-trainer John van 't Schip houdt hem er echter ook liever bij vanwege zijn snelheid en diepgang. In de zomer zou Forbs, die ruim een half jaar geleden voor minimaal veertien miljoen euro werd overgenomen door Manchester City, wel een transfer kunnen maken.

Forbs ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar is onder interim-trainer John van ‘t Schip niet langer basisspeler. Op rechtsbuiten krijgt Steven Berghuis de voorkeur, terwijl op de linkervleugel aanvoerder Steven Bergwijn eerste keus is. De Portugees jeugdinternational kwam tot nog toe tot 25 officiële duels, waarvan het merendeel als invaller.

