Ajax vecht met Bayern München en Juventus om handtekening Italiaans toptalent

Ajax ondervindt forse concurrentie in de strijd om de handtekening van Guido Della Rovere. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt woensdag namelijk dat Bayern München er alles aan doet om de pas zestienjarige middenvelder van Cremonese binnen te halen, terwijl ook Juventus en nog enkele niet nader genoemde clubs de situatie rondom het talent nauwlettend in de gaten houden.

Bayern wil Della Rovere, die in juni van dit jaar zijn zeventiende verjaardag viert, in eerste instantie laten aansluiten bij de academie. Over de plannen van respectievelijk Ajax en Juventus is momenteel minder bekend, al wordt hij door scouts van beide clubs wel op de voet gevolgd.

De op 4 juni 2007 geboren Della Rovere speelde in het verleden driemaal voor het Onder 15-elftal van Italië. Vorig jaar februari volgde zijn eerste optreden in Italië Onder 16. Het alom geprezen en begeerde talent staat op 45 wedstrijden in diverse jeugdteams van Cremonese, dat uitkomt in de Serie B.

Groot talent

Della Rovere wordt in Italiaanse voetbalkringen gezien als een aanstormend talent. De linksbenige Italiaan speelt zijn wedstrijden in de jeugdafdeling van Cremonese voornamelijk als aanvallende middenvelder. Het is wachten op zijn debuut in de hoofdmacht van de club.

Zijn vuurdoop in de hoofdmacht van de Italiaanse tweedeklasser lijkt een kwestie van tijd. Della Rovere zat al acht keer op de bank tijdens een competitiewedstrijd van Cremonese, maar speeltijd zat er dus nog niet in. De middenvelder werd op 16 maart voor het laatst opgenomen in de wedstrijdselectie.

Ajax zoekt talent

Dat Ajax buiten Nederland op zoek is naar talent, werd vorige maand nog maar eens duidelijk. De Amsterdammers werden namelijk in verband gebracht met Martin Henrion, een zestienjarige doelman van Standard Luik. Diverse Bundesliga-clubs hebben de Belgisch jeugdinternational eveneens op de korrel.

Sacha Tavolieri, journalist van RMC Sport, schreef dat Ajax 'zeer gecharmeerd' van hem zou zijn. Henrion debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Standard Luik en wordt door Ajax aangemerkt als een aanwinst voor de jeugdopleiding.

