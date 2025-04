Ajax troeft PSV, AZ en FC Twente af en haalt oude bekende terug naar De Toekomst

Ajax heeft Anass Moumane gecontracteerd, zo weet Ajax Showtime vrijdag te melden. De zeventienjarige rechtsbuiten komt over van AFC. Ajax troeft PSV, FC Twente en AZ af in de strijd om zijn handtekening.

Het jonge talent speelde al eens eerder in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd toen weggestuurd. De Amsterdamse club vond hem ‘te speels aan de bal’ en zag niet genoeg werklust bij de toen twaalf jaar oude Moumane, zo onthult hij zelf in gesprek met Ajax Showtime.

Nu is hij dus weer terug bij Ajax. “FC Twente meldde zich eerst en daarna PSV. Later meldden meer clubs zich, waaronder Ajax. Zij kregen een streepje voor omdat zij een partnerclub van AFC zijn.”

Lang hoefde Moumane niet na te denken toen hij hoorde dat Ajax hem terug naar De Toekomst wilde halen. “AZ wilde me heel graag hebben. Ze boden me een contract aan, maar ik koos voor Ajax, want die club zit in mijn hart.”

“Ik heb er eerder gespeeld. Ik ken de club en de trainers”, vervolgt de vleugelaanvaller in het interview. “Ik heb nooit wrok gekoesterd toen Ajax me wegstuurde. Zo ben ik niet.”

Volgens hemzelf haalt Ajax met Moumane een ‘type Hakim Ziyech’ binnen. “Ik ben technisch, slim en doelgericht. Mijn favoriete positie is rechtsbuiten, om dan met links naar binnen te komen, maar ik kan ook op het middenveld spelen.”

Moumane gaat komend seizoen spelen in Ajax Onder 19. Momenteel traint hij slechts mee met dat elftal. Wedstrijden speelt hij volgens het supportersmedium dit seizoen nog bij AFC.