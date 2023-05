Ajax troeft Man City af en stelt Kelvin de Lang aan als nieuwe hoofdscout

Maandag, 22 mei 2023 om 18:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:08

Kelvin de Lang wordt de nieuwe hoofdscout van Ajax, zo maakt De Telegraaf maandagavond bekend. De Lang was de afgelopen zes jaar in dienst op de scoutingsafdeling van Manchester City en wordt in Amsterdam de opvolger van de vertrokken Henk Veldmate.

Afgelopen maand maakte Veldmate bekend Ajax in te ruilen voor een terugkeer bij FC Groningen, waardoor de positie van hoofdscout vacant kwam. Veldmate, die onder meer verantwoordelijk was voor het aantrekken van Antony, Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, kwam in 2016 binnen om leiding te geven aan de scoutingsafdeling. Met de 42-jarige De Lang heeft Ajax inmiddels de gewenste opvolger in huis.

De Lang, ook bekend vanwege zijn relatie met voormalig hockeyinternational Ellen Hoog, was voor zijn overstap naar Manchester City in dienst van zaakwaarnemer Humphrey Nijman. In 2017 kwam hij terecht op de scoutingsafdeling van City, waar hij het laatste jaar direct onder technisch directeur Txiki Begiristain werkzaam was. The Citizens wilden zijn verbintenis verlengen, maar De Lang kiest voor een meerjarig contract bij Ajax.

Het is vooralsnog onduidelijk vanaf welke datum de nieuwe hoofdscout in dienst treedt en voor tot wanneer de te tekenen verbintenis doorloopt.