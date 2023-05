Ajax troeft concurrentie af: ‘Hij zou eigenlijk naar Feyenoord zijn gegaan’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 19:35

Kelvin de Lang werd deze week gepresenteerd als nieuwe hoofd scouting bij Ajax, maar zou eigenlijk naar Feyenoord zijn gegaan, zo meldt Valentijn Driessen in Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers slaagden erin om een deal met Feyenoord op het laatste moment te dwarsbomen. "Hij zou naar Feyenoord gaan", zegt Driessen stellig in de voetbalpodcast.

De Lang treedt per 4 augustus in dienst van Ajax, dat de Nederlander wegkaapt bij Manchester City. Daar is De Lang Head of Talent Partnerships & Placements. "Mensen uit de voetballerij zeggen: een slimme, correcte jongen met een mooie voetbalvisie", reageert Mike Verweij. "Ik heb met Sven Mislintat (de technisch directeur van Ajax, red.) gesproken erover. Die vindt het heel belangrijk om de Nederlandse identiteit te bewaken binnen Ajax. Het was heel makkelijk geweest voor hem om een Duitser of Spanjaard te halen."

"Mislintat vindt dat Kelvin de Lang alle kwaliteiten heeft om de functie te vervullen", vervolgt Verweij. Driessen wil nog niet oordelen over De Lang. "Laten we het even afwachten. Hij heeft in ieder geval een meesterscout onder zich met Hans van der Zee, die heel veel talenten naar Nederland heeft gebracht. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat Van der Zee helemaal links bleef liggen binnen Ajax toen Marc Overmars opstapte, en dat Alfred Schreuder, diens zaakwaarnemer Milos Malenovic, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra het allemaal veel beter wisten dan de scouts..."

Driessen denkt te weten hoe Ajax in contact kwam met De Lang. "Weet je wie de vriendin van deze Kelvin de Lang is? Ellen Hoog. Dat is een oud-hockeyer, net als Maurits Hendriks (Chief Sport Officer bij Ajax, red.). Waar zouden die elkaar getroffen hebben? Op de Olympische Spelen, waar Maurits Hendriks chef de mission was. Zo lopen de lijntjes."