‘Ajax troeft Bayern München af en haalt trainer met verleden in Amsterdam terug’

Willem Weijs staat op het punt om terug te keren bij Ajax. Volgens Voetbal International wordt hij de nieuwe trainer van het Onder 19-elftal van de Amsterdamse club. De gesprekken tussen Ajax en de 37-jarige oefenmeester uit Limburg zijn in een vergevorderd stadium aanbeland.

Mocht het daadwerkelijk tot een samenwerking komen, dan begint Weijs aan zijn tweede periode bij Ajax. Tussen 2013 en 2017 was de jonge coach namelijk jeugdtrainer op Sportcomplex De Toekomst. Daar komt hij met Ajax Onder 19 opnieuw te werken.

Weijs is de beoogde opvolger van Frank Peereboom, die bij Ajax verder gaat als hoofdtrainer van het beloftenelftal. Peereboom neemt op zijn beurtje het stokje over van Dave Vos, met ingang van komend seizoen assistent van Francesco Farioli bij het eerste elftal.

Er prijken diverse clubs op het CV van Weijs, die ooit bij PSV begon als jeugdtrainer. Na vier seizoenen bij Ajax volgden avonturen bij NAC Breda, Willem II, Anderlecht en Lommel SK. Vorig jaar werd hij door FC Eindhoven aangesteld als hoofdtrainer. Na een jaar en een tegenvallende veertiende plaats werd de samenwerking beëindigd.

Weijs werkte bij Anderlecht samen met Vincent Kompany, de nieuwe hoofdcoach van Bayern München. De Belgische trainer had in Brussel een goede band met Weijs en wilde hem volgens Transferwatch meenemen naar Bayern. De Limburger lijkt nu dus echter voor Ajax te kiezen.

Transferwatch weet voorts te melden dat Weijs voor meerdere seizoenen gaat tekenen bij Ajax. Weijs moet in Amsterdam sturing geven aan het Onder 19-elftal, dat de laatste jaren niet bestond. In de afgelopen seizoenen werd gewerkt met Ajax Onder 18, maar dat is nu weer teruggedraaid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!