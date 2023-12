Ajax treft in tussenronde Conference League het Noorse Bodø/Glimt

Ajax is maandagmiddag bij de loting voor de tussenronde van de Conference League gekoppeld aan Bodø/Glimt. De heenwedstrijd (thuis) staat gepland voor donderdag 15 februari, de return wordt een week later afgewerkt. Indien de Amsterdammers het tweeluik weten te winnen, plaatsen ze zich voor de achtste finales van de Conference League.

Ajax verzekerde zich donderdagavond van de derde plek in Groep B van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van AEK Athene, en waren daarmee zeker van overwintering in Europa.

Alle nummers twee van de Conference League werden gekoppeld aan een nummer twee uit de Europa League. Reglementen schrijven voor dat teams uit hetzelfde land elkaar niet kunnen treffen. Alle ploegen die afdaalden uit de Europa League spelen eerst thuis, waarna het tweeluik uit wordt beslist.

In de tussenronde van de Conference league treft de ploeg van trainer John van 't Schip dus Bodø/Glimt dat als tweede eindigde in de eigen Conference League-poule. Het liet daarin Besiktas en Lugano achter zich, Club Brugge werd eerste.

Bij Bodø/Glimt staat Kjetil Knutsen aan het roer. De hoofdtrainer werd voor de aanstelling van Alfred Schreuder sterk in verband gebracht met een overgang naar Amsterdam, maar bleef uiteindelijk dus in Noorwegen.

AZ werd vorig seizoen uitgeschakeld door de manschappen van Knutsen. In de achtste finales van de Conference League ging de ploeg van trainer Pascal Jansen in het tweeluik uiteindelijk ten onder. Na een 2-1 nederlaag in Noorwegen speelde de Alkmaarders thuis met 2-2 gelijk.

Bodø/Glimt staat tevens eerste in de Noorse competitie. Met zeventig punten uit dertig wedstrijden heeft het een afstand van negen punten opgebouwd op nummer twee SK Brann. Overigens is het bij het Europese treffen nog volop winter en is de landelijke competitie in Noorwegen nog niet van start gegaan.

Ajax ontloopt met de loting de ploegen Eintracht Frankfurt, AA Gent, Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, Legia Warschau, Ferencváros, en Ludogorets, die de Amsterdammers dit seizoen al eerder versloegen in een tweeluik.

Volledige loting tussenronde Conference League:

SK Sturm Graz - Slovan Bratislava

Servette FC - Ludogorets

Union St. Gilloise - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodø/Glimt

Molde - Legia Warschau

Maccabi Haifa - AA Gent



