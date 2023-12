Ajax treedt met twee nieuwe namen in opstelling aan tegen Sparta Rotterdam

De opstelling van Ajax voor het duel met Sparta Rotterdam is bekend. Trainer John van 't Schip voert ten opzichte van het restant tegen RKC Waalwijk (2-3 winst) twee wijzigingen door. Gaston Ávila en Carlos Forbs verdwijnen uit de startopstelling, wat basisplaatsen oplevert voor Ar'Jany Martha en Steven Bergwijn. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers en ziet vier verdedigers voor zich staan: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Martha. Het middenveld wordt gevormd door Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en nummer 10 Kristian Hlynsson. De voorhoede bestaat uit Steven Berghuis, Brian Brobbey en Bergwijn.

Dankzij de zege op RKC heeft Ajax een flinke sprong op de ranglijst gemaakt. De Amsterdammers stonden niet zo lang geleden nog even laatste in de Eredivisie, maar staan inmiddels op de zesde plaats met 21 punten. Sparta heeft na veertien duels eveneens 21 punten verzameld.

Van 't Schip kan tegen Sparta nog geen beroep doen op Branco van den Boomen (knieblessure), Amourricho van Axel Dongen (onbekende blessure), Ahmetcan Kaplan (niet wedstrijdfit), Sivert Mannsverk (voetblessure), Mika Godts (heupblessure), Remko Pasveer (knieblessure) en Jay Gorter (spierblessure).

Ajax speelt zaterdagavond overigens zonder spelersnamen op de rug. Dat heeft alles te maken met de meer dan 1500 haatberichten die spelers en speelsters van Ajax per maand ontvangen. "Als oproep om social hate het zwijgen op te leggen speelt Ajax dit weekend met drie witte stippen op het shirt, in plaats van namen", verklaart de recordkampioen van Nederland.

Sparta verkeert de laatste weken in wisselende vorm. De uitwedstrijden bij FC Volendam (1-4) en Heracles Almelo (0-1) werden gewonnen, maar daartegenover stonden de thuisnederlagen tegen Almere City (1-2) en FC Utrecht (1-2). Trainer Jeroen Rijsdijk kan in Amsterdam niet beschikken over Pelle Clement (knieblessure) en Koki Saito (hamstringblessure).

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Velthuis, Van der Kust; De Guzmán, Verschueren, Kitolano; Neghli, Lauritsen, Brym.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 FC Twente 15 10 3 2 15 33 4 AZ 14 9 3 2 22 30 5 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 6 Ajax 14 6 3 5 4 21 7 Sparta Rotterdam 14 6 3 5 1 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 PEC Zwolle 14 5 2 7 -3 17 10 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 11 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 12 NEC 14 3 6 5 -2 15 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

