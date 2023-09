Ajax trapt Europa League-groepsfase af in eigen huis; AZ naar Bosnië

Zaterdag, 2 september 2023 om 10:56 • Bart DHanis • Laatste update: 11:10

De speelschema's voor de groepsfase's van de Europa en Conference League zijn bekend. Ajax begint in Groep B op donderdag 21 september met een thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. AZ reist op die dag af naar Bosnië, voor een ontmoeting met FC Utrecht-beul HSK Zrinjski Mostar. Ajax sluit de groepsfase af tegen AEK Athene. AZ reist op de laatste speeldag af naar Polen, waar de wedstrijd tegen Legia Warschau op de kalender staat.

Ajax werd tijdens de loting van afgelopen vrijdag in Monaco gekoppeld aan Brighton, AEK en Marseille. Een pittige loting voor de Amsterdammers, daar AEK kampioen werd van Griekenland, Brighton knap zevende werd in het afgelopen Premier League-seizoen en Marseille als derde achter Paris Saint-Germain en RC Lens eindigde in de Ligue 1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegen Brighton komt de ploeg van Steijn voetballers als Ansu Fati en Kaoru Mitoma tegen. Ook betekent de clash met the Seagulls een weerzien met Joël Veltman. Bart Verbruggen verdedigt het doel bij Brighton. Bij Marseille staat de inmiddels 34-jarige Pierre-Emerick Aubameyang onder contract. Ook komt Ajax WK-uitblinker Azzedine Ounahi tegen. Bij AEK staat Tom van Weert onder contract. De voormalig spits van onder meer Excelsior kroonde zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Griekse competitie.

AZ trapt het Europese seizoen dus af tegen Zrinjski Mostar. Vervolgens staat het duel in Alkmaar tegen Legia Warchau op het programma. Net als Ajax wacht AZ een tweeluik tegen een Engelse ploeg. Eerst mag de ploeg van trainer Pascal Jansen in eigen huis aantreden tegen Aston Villa, waarna de Alkmaarders twee weken later op bezoek gaan in Birmingham. Vervolgens speelt AZ nog in eigen huis tegen Zrinjski Mostar en sluit het de groepsfase tegen Legia Warschau af in Polen.

Volledige speelschema Ajax:

21 september: Ajax - Olympique Marseille

5 oktober: AEK Athene - Ajax

26 oktober: Brighton & Hove Albion - Ajax

9 november: Ajax - Brighton & Hove Albion

30 november: Olympique Marseille - Ajax

14 december: Ajax - AEK Athene

Volledige speelschema AZ:

21 september: Zrinjski Mostar - AZ

5 oktober: AZ - Legia Warschau

26 oktober: AZ - Aston Villa

9 november: Aston Villa - AZ

30 november: AZ - Zrinjski Mostar

14 december: Legia Warschau - AZ