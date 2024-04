Ajax-trainer Van 't Schip reageert voor het eerst op schorsing van Alex Kroes

John van 't Schip gaat woensdag voor het eerst in op de veelbesproken schorsing van Alex Kroes. De interim-trainer legt onder meer uit wat het nieuws rondom de algemeen directeur, die op non-actief is gesteld vanwege het kopen van 17.000 aandelen in Ajax, doet met de spelersgroep.

"Het is vervelend voor de club en iedereen die daarbij betrokken is", verzucht Van 't Schip woensdag in een uitgebreid interview met Ajax TV. "Ook het moment. Voor de rest kan ik er ook niet veel over zeggen."

"Het enige dat ik kan zeggen is dat sinds ik ben ingesprongen, het er niet rustiger op is geworden. 'Jammer' is niet eens het goede woord. Je hoopt dat de club op een bepaalde manier rust kan creëeren. Die was er tot Alex Kroes ook niet", blikt de Ajax-trainer terug op het turbulente seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En toen hij instapte, begonnen de gesprekken met heel veel mensen binnen de club. En twee, drie weken later is hij zelf weer weg. En dan blijft dat allemaal weer achter. Natuurlijk gaan mensen dat weer oppakken, maar het creëert heel veel onrust. En in die situatie moeten we het hele seizoen al presteren."

"Ik moet zeggen dat deze jonge groep dat heel goed doet. Maar mensen vergeten denk ik wel vaak dat het best veel met een groep doet. Iedereen voelt en leest het en krijgt het te horen in de privésituatie. De druk die erop komt, waar zij in feite niet veel aan kunnen doen", neemt Van 't Schip zijn spelers in bescherming.

Spelers ingelicht

Van 't Schip gaat vervolgens in op de vraag hoe de spelersgroep van Ajax het nieuws over Kroes te horen kreeg. "Ze zijn dinsdagochtend bij elkaar geroepen. Ik had al heel vroeg een telefoontje gekregen. En aan de hand daarvan zijn een aantal spelers ingelicht, voordat de hele groep bij elkaar kwam. Marijn Beuker (directeur voetbal, red.) heeft een en ander toegelicht en daarna zijn we gaan trainen."

"En wat proef je dan? Zo van 'niet weer', 'het zal toch niet?' Eigenlijk wat heel veel mensen denken. Ze geloven niet dat dit gebeurt. En, dat is maar goed ook in de voetballerij, overgaan op de orde van de dag. We hebben een wedstrijd (donderdag tegen Go Ahead Eagles, red.) te spelen, en een belangrijke."

Kroes

Het besluit om Kroes te schorsen is dinsdagochtend genomen nadat de RvC van Ajax vernam dat de pas aangestelde bestuurder, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht.

De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit. Kroes heeft reeds aangegeven dat hij de schorsing gaat aanvechten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties