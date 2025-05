Ajax-trainer John Heitinga noemt twee zaken waar hij verder op wil bouwen na vertrek van Francesco Farioli

John Heitinga heeft zijn eerste interview als hoofdtrainer van Ajax gegeven aan de clubkanalen van de Amsterdammers. De 41-jarige trainer komt over van Liverpool en tekent, net als zijn nieuwe assistent Marcel Keizer, tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA. Heitinga vertelt onder meer wat hij heeft geleerd in Engeland en dat hij wil voortborduren op het werk van Francesco Farioli.

“Het voelt goed”, begint de trainer. “Ik ben trots. Of ik verwacht had dat ik zo snel weer zou terugkeren? Dat weet je niet in de voetballerij. Het allerbelangrijkste is dat je je verder blijft ontwikkelen en meer ervaring en kennis opdoet. Nu zit ik hier weer.”

Heitinga vertrok in de zomer van 2023 bij Ajax. Hij was de afgelopen twee jaar actief als assistent van David Moyes bij West Ham United en van Arne Slot bij Liverpool. “De afgelopen twee jaar waren leerzaam. Ik heb internationale ervaring kunnen opdoen en een kijkje kunnen nemen in misschien wel de grootste competitie ter wereld.”

“Ik heb met een trainer (Moyes, red.) kunnen werken die al heel lang in het vak zit en met een trainer (Slot, red.) die de legacy heeft overgenomen van Jürgen Klopp. Ik denk dat we daar afgelopen seizoen samen iets moois hebben neergezet”, aldus Heitinga, die vertelt wat hij heeft geleerd in Engeland. “Je wordt completer. In de Engelse competitie is elke wedstrijd weer een uitdaging, dus je maakt analyses van elke aankomende tegenstander.”

“Het moeten presteren, de intensiteit van het spelletje, hoe maak en bouw je een team, hoe ga je met elkaar om... Dat is de afgelopen twee seizoenen belangrijk geweest.” Liverpool won dit seizoen de Premier League. Heitinga beschrijft de afgelopen campagne als ‘fantastisch’. “Ik heb een geweldig jaar gehad, maar door de gesprekken die ik met Alex (Kroes, red.) en Marijn (Beuker, red.) gevoerd heb, heb ik heel veel zin om hier te starten.”

“Ik heb Ajax de afgelopen periode natuurlijk gevolgd en veel kunnen kijken. Dat krijg je als je alleen in Engeland zit en je gezin in Amsterdam woont. Dan heb je wat tijd over. Ajax heeft zich ook verder ontwikkeld. Farioli heeft hier wat neergezet en dat is iets waar we verder op willen gaan bouwen. Waar ik vooral verder op wil gaan bouwen? De discipline, een bepaalde togetherness... Je ziet echt een team staan en dat is iets waar ik en wij voor staan. Dat zijn dingen die je terug hebt gezien en daar willen we op voortborduren.”

Heitinga wordt de komende twee seizoenen geassisteerd door Keizer. “Ik heb zin om met Marcel samen te werken. Het is een tijdje geleden. We hebben een geweldig jaar gehad met Jong Ajax destijds. Daarna zijn we beiden ons eigen pad gaan volgen, maar hebben we wel veel contact gehouden. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe samenwerking.”