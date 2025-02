Ajax-trainer Francesco Farioli leert twee nieuwe Nederlandse woordjes en schrikt dan van Italiaanse vertaling

Francesco Farioli was na afloop van Ajax - Go Ahead Eagles (2-0) een tevreden man. Dankzij de zege op de Deventenaren staat de Amsterdamse koploper nu vijf punten los van naaste achtervolger PSV, reden genoeg voor ESPN om hem te 'confronteren' met een bekende uitspraak van Louis van Gaal.

Verslaggever Cristian Willaert krijgt van de analisten te horen dat Farioli een 'gouden pik' heeft, waarna hij de Italiaan wijst op die bekende gezegde. Willaert legt uit dat het niet beledigend bedoeld is, maar dat je 'soms wat geluk nodig hebt'. Farioli kijkt ietwat vertwijfeld, waarna hij het eens is met de analisten.

"Ja, zeker. Je hebt altijd wat geluk nodig. In het voetbal en in het leven. Of ik een gallo d'oro (de Italiaanse vertaling voor 'gouden pik', red.) heb? Mijn gevoel is dat het wel zo is", aldus de trainer. "Ik zeg ook altijd tegen de spelers dat je soms een beetje spaargeld moet uitgeven. Nu kunnen we weer wat op de bank zetten om te sparen, omdat we nog veel wedstrijden te spelen hebben."

Volgens Farioli was de zege op de Deventenaren een cruciale. Hij roemt zijn ploeg voor de overwinning, ondanks de lastige omstandigheden, zoals de 137 minuten voetbal tegen Union Sint-Gillis, het last-minute uitvallen van Remko Pasveer en de griepgolf die afgelopen tijd heerste.

"Matheus heeft een hele goede wedstrijd gespeeld", licht de Italiaan een van zijn spelers eruit. "Hij is heel ervaren en heel getalenteerd, met een grote persoonlijkheid." De eerste helft had Ajax het erg lastig met de opponent.

Farioli denkt dat dat te wijten is aan de slijtageslag van afgelopen donderdag. "We hadden wat tijd nodig om het ritme van de wedstrijd aan te voelen", zag de oefenmeester. De laatste 45 minuten waren een stuk beter en Ajax kwam dan ook erg scherp uit de kleedkamer.

"In de tweede helft begonnen wij met meer vertrouwen en waren we vastberaden om het tempo te versnellen. We hebben geprobeerd om een resultaat te behalen en dat is gelukt. Ik heb niks om over te klagen", besluit een stralende en winnende coach.