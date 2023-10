Ajax-toptalent valt wéér uit: ‘Hij zet één keer aan en raakt geblesseerd’

Zondag, 8 oktober 2023 om 15:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:18

Voor Amourricho van Axel Dongen kwam er zondag al na een kleine veertig minuten een einde aan het duel tussen Ajax en AZ. De negentienjarige vleugelspeler kent een niet al te gelukkige blessurehistorie en raakte in de 37ste minuut geblesseerd na een tackle van Yukinari Sugawara.

Van Axel Dongen, die met zijn voornaam Amourricho op het shirt speelt, sloeg zijn shirt over zijn gezicht op het moment dat hij zich realiseerde dat hij niet verder kon. Een poging om hem op te lappen haalde niets uit. Hoofdschuddend werd hij vervangen door Georges Mikautadze.

"Ik vond het echt sneu voor hem", zegt Kenneth Perez bij ESPN. "Hij heeft de hele wedstrijd een beetje meegehobbeld. Dat zet hij één keer aan en raakt hij geblesseerd." Jan Joost van Gangelen vult aan: "Ja, dat is iets wat hem veel te vaak gebeurt. Hopelijk valt het mee en kan hij snel weer aan de bak." Perez herhaalt vervolgens medelijden te hebben met het jeugdproduct van Ajax. "Het is echt sneu gewoon."

De aanvaller maakte zondag zijn basisdebuut voor Ajax 1. Dat hij bij de eerste elf terechtkwam, had te maken met de absentie van Steven Berghuis. Aanvoerder Steven Bergwijn nam de plek op het middenveld van Berghuis in, waardoor een plekje vrijkwam op de linksbuitenpositie.

Ajax-trainer Maurice Steijn gaf voor aanvang van de wedstrijd bij ESPN al aan dat Van Axel Dongen zeker niet de wedstrijd vol zou maken, gezien zijn blessurehistorie. De oefenmeester noemde het eveneens 'verantwoord' om hem te laten starten en baseerde dat op de gesprekken die hij had met de medische staf.

Van Axel Dongen heeft al meermaals lang aan de kant moeten staan. Zo liep in september 2022 een gescheurde enkelband op in het Keuken Kampioen Divisie-duel met NAC Breda. Eerder dat jaar liep hij ook al eens een enkelblessure op tijdens een training. Eerder liep hij ook blessures op aan zijn knie, hamstring en lies.

Ajax stond bij rust met 0-1 achter tegen AZ. De Amsterdammers wisten, net als de Alkmaarders, weinig te creëren in de eerste helft. Vlak voor het einde van de eerste helft was het alsnog raak voor AZ. Vangelis Pavlidis schoot onberispelijk raak. Kort voor het einde leidt AZ met 1-2 in Amsterdam.