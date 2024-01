Ajax toont wederom mankementen maar heeft aan vier goals genoeg voor zege

Ajax heeft zaterdagavond in een doelpuntrijke wedstrijd afgerekend met Heracles Almelo. De Amsterdammers toonden op Erve Asito opnieuw de grote defensieve kwetsbaarheid van de ploeg en kregen twee tegendoelpunten, maar zetten daar ook vier treffers tegenover: 2-4. Die kwamen op naam van Brian Brobbey (twee), Steven Berghuis en Kristian Hlynsson. Ajax komt in punten gelijk met nummer vier AZ, dat zondag op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Heracles staat op de vijftiende plek nog net boven de degradatiezone.

Heracles kwam in de twaalfde minuut op voorsprong via Jizz Hornkamp. Jannes Wieckhoff speelde Ar'Jany Martha simpel uit en had een uitstekende pass in huis op de spits, die ontsnapte aan de aandacht van Jorrel Hato. Hornkamp kwam ineens vrij voor Diant Ramaj, die geen kans had op zijn geplaatste schot: 1-0.

Ajax sloeg binnen vier minuten terug. Brian Brobbey werd in het strafschopgebied met de rug naar het doel aangespeeld door Benjamin Tahirovic. De aanvaller van Ajax schoot na zijn aanname verrassend ineens binnen in het dak van het doel: 1-1.

In het restant van de eerste helft moest Heracles vooral verdedigen, maar veel kansen werden Ajax niet gegund. Steven Berghuis kapte na een half uur zijn tegenstander uit en kreeg daardoor een schietkans met rechts, maar kon vanuit de lastige hoek die ontstond doelman Michael Brouwer niet verrassen.

Een minuut later kwam Brobbey helemaal vrij in het strafschopgebied. De targetman van Ajax omspeelde Brouwer en kwam daardoor vrijwel op de achterlijn uit. Zijn schot belandde in het zijnet.

Ajax begon ijzersterk aan de tweede helft en scoorde in minuut 55 en 57. Door een goede steekbal van Kristian Hlynsson kwam Berghuis vrij voor Brouwer. Met een geplaatst schot vond Berghuis de verre hoek: 1-2. Daarna profiteerde Brobbey van een grote inschattingsfout van Sava-Arangel Cestic, waardoor de spits na een lange bal van Hato ineens een-op-een kwam met Brouwer. Brobbey twijfelde niet en haalde uit de stuit prachtig uit:1-3.

De wedstrijd was daarmee nog lang niet gespeeld, want Heracles vond binnen twee minuten de aansluitingstreffer. Een schot van invaller Mario Engels ketste af op het bovenbeen van Hato en liet daardoor doelman Ramaj kansloos: 2-3.

Heracles kreeg daarna kansen op de gelijkmaker. Ramaj redde op een diagonaal schot van Engels, die vrijkwam na onnodig balverlies van Gooijer. Een goede voorzet van Wieckhoff kwam daarna tot bij Hornkamp, die ineens uithaalde maar recht op Ramaj schoot.

Daarna waren er mogelijkheden voor Ajax. Hlynsson stuitte eerst op de voeten van Brouwer, maar de IJslandse nummer 10 wist in de 84ste minuut alsnog te scoren. Na een schitterende aanname schoot Hlynsson van zestien meter binnen: 2-4.

