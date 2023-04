Ajax toont ijskoude aard: Van der Sar ontslaat trouwe medewerker van 84 jaar

Vrijdag, 21 april 2023 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Ajax heeft Thijs Lindeman weggestuurd, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 84-jarige archivaris kreeg onlangs van algemeen directeur Edwin van der Sar te horen dat hij na een dienstverband van tientallen jaren niet meer nodig is. "Ajax is een hele warme club...", zegt Verweij cynisch in reactie op het ontslag.

"Ze hebben de archivaris van 84 gewoon bij het grof vuil gezet", weet Verweij. "Edwin van der Sar kwam zijn kantoortje binnen en vertelde dat hij niet meer nodig is. Van der Sar bedankte hem voor bewezen diensten. Het archief wordt vanaf nu ondergebracht bij de commerciële afdeling. Een warme club..." Officieel was Lindeman de voorzitter van het erfgoedcomité van Ajax, dat bijvoorbeeld ook de Ajax-letters die op het oude stadion De Meer zaten in bezit heeft.

Thijs Lindeman op archiefbeeld van Ajax TV uit 2008.

Verweij is verbijsterd over het besluit van de Amsterdammers. "Ajax is gewoon echt een corporate business geworden. Dit soort mensen moet je koesteren. Het is heel flauw om te zeggen, want ik hoop dat hij nog heel lang leeft, maar eigenlijk moet zo'n man alleen weggaan tussen zes plankjes. Dit zijn mensen die heel belangrijk zijn voor Ajax. Ik sprak iemand die zei: 'Natuurlijk is Ajax een beursgenoteerd bedrijf, maar Ajax is bovenal een vereniging. Een vereniging bestaat uit verhalen en deze man kent alle verhalen.'"

Het rommelt op alle fronten in de Johan Cruijff ArenA. "Ik vind dit alleszeggend over de huidige situatie bij Ajax", zegt Verweij. "Het is klein bier, maar het is wel heel erg tekenend. Dan denk ik: Van der Sar moet hier toch met zijn hele lange lijf voor gaan liggen. Dit wil je toch niet? Alleen maar omdat Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.) en zijn kompanen dit bedenken."